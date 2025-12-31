To Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας απευθύνεται σε «όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» σημειώνοντας ότι η «τελευταία ημέρα του χρόνου καλεί σε στοχασμό, ευθύνη και αφοσίωση στο καθήκον».

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει την ανάγκη «αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων», καθώς και τη σημασία «της αξιοπρεπούς πράξης» για τη βοήθεια προς τους πολίτες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται συλλογική ενότητα απομακρύνοντας το «μίσος, τη δειλία και τον μηδενισμό».

Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνει τη σημασία της «γνώσης, της καινοτομίας» και μιας «ισχυρής θεσμικής υποδομής», καθώς και την ανάγκη «επένδυσης στην εκπαίδευση» ως «καύσιμο» για ανάπτυξη.

Οι προαναφερόμενες συνθήκες συνδέονται με «την εθνική άμυνα και το υψηλό φρόνημα» ως θεμέλια ειρήνης, με τον ελληνικό λαό να φέρει το χαρακτηριστικό της «φιλοξενίας αλλά και της αποφασιστικότητας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι ακόμα ότι η Πατρίδα έχει «παγκόσμια παρουσία» και καλεί σε ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι «παγκόσμιες προκλήσεις».

Κλείνει με ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026».

