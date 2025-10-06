Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη

Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας ταλαιπώρησε την Ελένη Τσολάκη την Κυριακή (05/10), το οποίο την έστειλα τελικά στο νοσοκομείο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της.

Σύμφωνα με τη Huffingtonpost, η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και πόνους, ενώ η Ελένη Τσολάκη υπέφερε από νωρίς, ωστόσο δε θέλησε να εγκαταλείψει την εκπομπή της στη μέση.

Όταν ολοκληρώθηκε το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Πρωινό Σαββατοκύριακο», που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, το πρόβλημα υγείας ήταν ακόμα εντονότερο και τότε κάποιος στενός συνεργάτης της ανέλαβε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο προκειμένου να την εξετάσουν οι γιατροί και να της δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η Ελένη Τσολάκη επέστρεψε στο σπίτι της, όπως αποκάλυψε στο TLIFE και παρέμεινε μόνο στο νοσοκομείο για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Είμαι καλά, μια χαρά. Είμαι σπίτι, σπίτι ήμουν από την αρχή. Δεν νοσηλεύτηκα. Πήγα μόνο για εξετάσεις. Νιώθω καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά η ταλαντούχα παρουσιάστρια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



