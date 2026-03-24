Το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων στο τσέχικο ποδόσφαιρο, οι 47 ύποπτοι και ο Έλληνας που ενεπλάκη

Η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στη νεοφώτιστη Kαρβίνα, όπου υποστηρίζεται ότι η ομάδα είχε διαμορφώσει ακόμα και τα σημαιάκια κόρνερ για να κερδίσει την άνοδο!

24 Μαρ. 2026 22:21
Pelop News

Το ποδόσφαιρο της Τσεχίας βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην ιστορία του, καθώς οι αρχές ερευνούν κύκλωμα που φέρεται να χειραγωγούσε αγώνες από τα τοπικά πρωταθλήματα έως την πρώτη κατηγορία.

Η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στη νεοφώτιστη Kαρβίνα, όπου υποστηρίζεται ότι η ομάδα είχε διαμορφώσει ακόμα και τα σημαιάκια κόρνερ για να κερδίσει την άνοδο. Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 23/3 ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων, ενώ η Τσεχική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Οι ύποπτοι και οι κατηγορίες

Στη λίστα των 47 υπόπτων περιλαμβάνονται διαιτητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες ομάδων και ο ίδιος ο δήμαρχος της Καρβίνα, Jan Wolf, που είναι και πρόεδρος της ομάδας.

  • Ο Jan Všetečka (διαιτητής) ελέγχεται για εμπλοκή σε αγώνα Karviná – České Budějovice, όπου η ομάδα κέρδισε 2-1 με πέναλτι στο 90’.
  • Ο Martin Latka, πρώην αρχηγός της Σλάβια Πράγας και συνιδιοκτήτης της Opava, φέρεται να πρόσφερε χρηματικά ποσά σε διαιτητές για παραβιάσεις σε αγώνες 2023.
  • Ο Sebastian Pejša, αμυντικός της Opava, κατηγορείται για χειραγώγηση αποτελεσμάτων σε τέσσερις αγώνες.
  • Ο Samuel Šigut, επιθετικός της Karviná, φέρεται να επηρεάζει αγώνες δεύτερης κατηγορίας έναντι αμοιβής και να στοιχημάτιζε ο ίδιος.
  • Ο διαιτητής Miroslav Zelinka, μέσω VAR, και ο Jan Petřík θεωρούνται ύποπτοι για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων.
  • Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής της Opava, Νίκος Τιλκερίδης.

Επιπτώσεις στο πρωτάθλημα και στα μπαράζ Μουντιάλ

Οι αποκαλύψεις έρχονται μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη των μπαράζ πρόκρισης για το Μουντιάλ 2026, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και την ακεραιότητα των αγώνων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νταβίντ Τρούντα, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση, τονίζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται και οι αρχές θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αθλήματος.

