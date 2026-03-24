Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα των playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή

Δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διεξήχθη η κλήρωση των playoffs για τις θέσεις 1-4 της Stoiximan Super League απ’ όπου θα προκύψει ο πρωταθλητής της φετινής περιόδου.

Η ΑΕΚ, που μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, θα μπει στη διαδικασία με προβάδισμα δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και τριών από τον ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τους ερυθρόλευκους στο Καραϊσκάκη, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Τα playoffs θα ξεκινήσουν ξανά το διήμερο 4-5 Απριλίου, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει η διακοπή των εθνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά προκύπτει νέα 15νθημέρη διακοπή καθώς μεσολαβεί το Πάσχα (11-12 Απριλίου) και η τελευταία διακοπή είναι στις 25 Απριλίου όπου έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου.

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 60

Ολυμπιακός 58

ΠΑΟΚ 57

Παναθηναϊκός 49

Το πλήρες πρόγραμμα των Playoffs για το γκρουπ 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός -ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Τα κριτήρια ισοβαθμίας σε playoffs και playouts

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.

