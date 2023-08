Το Sleed Academy Marathon επιστρέφει για 5η χρονιά

90% απορρόφηση για νέες και νέους σε θέσεις Digital Marketing – Αιτήσεις έως τις 10 Οκτωβρίου

To Sleed Academy Marathon, ένα από τα πιο απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα Digital Marketing με την καλύτερη απορρόφηση στην ελληνική αγορά εργασίας, επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά, στις 25 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 6 μηνών, με 100+ ώρες μαθημάτων και 60+ ώρες άσκησης σε πραγματικά case studies της αγοράς.

Διοργανώτρια του προγράμματος είναι η Sleed, ένα από τα μεγαλύτερα Digital Marketing Agencies στην Ελλάδα, με μία ομάδα 150+ εξειδικευμένων επαγγελματιών και περισσότερα από 250 βραβεία, που περιλαμβάνουν βραβεία Best Workplaces™ και Agency of the Year. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτες και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στο Digital Marketing ή βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ο κ. Στέλιος Ηλιάκης, Co-Founder και CEO της Sleed, δήλωσε σχετικά: “Μέσω του Sleed Academy Marathon, αναζητούμε νέες και νέους που έχουν το ίδιο πάθος και μεράκι με εμάς για το χώρο του Digital Marketing, με σκοπό να βρούμε τους καλύτερους και να τους κάνουμε μέλη της ομάδας μας. Από την πρώτη μέρα που το ξεκινήσαμε, ανανεώνουμε συνεχώς την ύλη για να συμβαδίζει με το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Digital Marketing και να πλαισιώνει τη θεωρία με πρακτικά παραδείγματα, με στόχο την άμεση επαγγελματική απορρόφηση. Δεν είναι τυχαίο ότι το 90% των σπουδαστών βρήκαν εργασία σε θέσεις Digital Marketing, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εντάχθηκαν απευθείας στην ομάδα της Sleed.”

Η ύλη του προγράμματος καλύπτει όλες τις πτυχές του Digital Marketing, όπως Social Media Advertising, Google Ads, Email Marketing, SEO και Google Analytics, ενώ περιλαμβάνει και πρακτικά sessions από τους ίδιους τους διευθυντές της Sleed, σε θέματα Project Management, Content Creation, Marketing Consulting κ.α..

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, στα γραφεία της Sleed. H εταιρεία παρέχει πλήρεις υποτροφίες στους αριστούχους του προγράμματος, η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο marathon.sleed.com

Σχετικά με τη Sleed

Η Sleed ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Digital Marketing Agencies στην Ελλάδα, με μία ομάδα 150+ εξειδικευμένων επαγγελματιών και περισσότερα από 250 βραβεία, που περιλαμβάνουν βραβεία Best Workplaces™, Agency of the Year και Effie Award. Η εταιρεία διαθέτει τμήματα Website & App Design and Development, Data Analysis, Digital Marketing, SEO, Content & Creative και in-house studio παραγωγών, εξυπηρετώντας καθημερινά πελάτες από 35+ κλάδους.