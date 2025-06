Το σουρεαλιστικό σύμπαν του Ντέιβιντ Λιντς σε τιμή… δημοπρασίας

Σε μια ξεχωριστή δημοπρασία στο Λος Άντζελες, το μυστηριώδες και βαθιά προσωπικό σύμπαν του Ντέιβιντ Λιντς μετατράπηκε σε συλλεκτικά κομμάτια, συγκεντρώνοντας σχεδόν 4,25 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς, τα έντεκα ανολοκλήρωτα σενάρια του πολυσυζητημένου «Ronnie Rocket», που πωλήθηκαν έναντι 195.000 δολαρίων, επανέφεραν στο προσκήνιο ένα έργο-φάντασμα που στοίχειωσε τους φαν του σκηνοθέτη για δεκαετίες.

Το «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence», το οποίο ο Λιντς ξεκίνησε μετά το «Eraserhead» αλλά εγκατέλειψε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, θεωρείται μια από τις πιο μυθικές ανεκπλήρωτες ταινίες του σύγχρονου σινεμά.

Ντέιβιντ Λιντς: Το συγκινητικό αντίο του κόσμου του κινηματογράφου στον εμβληματικό σκηνοθέτη

Η δημοπρασία, που οργανώθηκε από τις Julien’s Auctions και Turner Classic Movies, περιλάμβανε περίπου 450 αντικείμενα. Η 35mm κόπια του «Eraserhead», η σκηνοθετική καρέκλα με το όνομά του (που πουλήθηκε έναντι 70.000 δολαρίων), η αγαπημένη του μηχανή espresso (45.500 δολάρια), καθώς και το εμβληματικό ασπρόμαυρο χαλί ζιγκ-ζαγκ με την κόκκινη κουρτίνα από το «Twin Peaks» (32.500 δολάρια), ήταν μερικά από τα highlights της βραδιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα σενάρια του «Mulholland Drive» που έφτασαν τα 104.000 δολάρια, αλλά και εκείνα του πιλοτικού επεισοδίου του «Twin Peaks», που άλλαξαν χέρια με 91.000 δολάρια.

