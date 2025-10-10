Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα

Στρατηγικός Συνεργάτης της πρωτοβουλίας είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Tο Startup Week Patras επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Startup Greece Week, μιας πανελλαδικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ανάδειξη του startup οικοσυστήματος της χώρας. Η δράση υλοποιείται σε οκτώ πόλεις με περισσότερες από 20 εκδηλώσεις, με την Πάτρα να αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς.

Στρατηγικός Συνεργάτης της πρωτοβουλίας είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την τοπική διοργάνωση έχει αναλάβει ο Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Point of Synergy, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό STARTUP GREECE, προσφέροντας μια εβδομάδα αφιερωμένη στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη σύνδεση της κοινότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να γιορτάσει την επιχειρηματικότητα των tech startup επιχειρήσεων και να αναδείξει το έργο των Ελλήνων και των Ελληνίδων επιχειρηματιών σε όλο τον κόσμο.

Μια εβδομάδα, πέντε διαφορετικές δράσεις:

  • Day 1 | Δευτέρα 13/10/2025 | “Drinks, Networking & Exit Stories”: Motivation & Networking | Ώρα έναρξης: 18:00
    📍 Επίκεντρο+, Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου
  • Day 2 | Τρίτη 14/10/2025 | “From Idea to Startup”: Workshop για Beginners | Ώρα έναρξης: 18:00
    📍 My Way Hotel & Events, Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16
  • Day 3 | Τετάρτη 15/10/2025 | “Startup Equity Essentials: Intro to FASTs & SAFEs”: Workshop για Startups | Ώρα έναρξης: 18:00
    📍 Online
  • Day 4 | Πέμπτη 16/10/2025 | “Work, Eat & Connect”: Co-working day για digital nomads, remote workers & founders
    📍 Enteka Pub, Φιλοποίμενος 11
    ⚠️ Η συμμετοχή απαιτεί πληρωμή
  • Day 5 | Παρασκευή 17/10/2025 | Office Hours: Pitch Your Idea
    📍 Online

Το Startup Week Patras 2025 υποστηρίζεται ενεργά από τις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών: ACM UPatras, BEST PATRAS, BiTUP, EESTEC LC PATRAS,ESN UOPA, EUROAVIA PATRAS, IEEE SB UPatras, PATRAS MED iGEM 2025, ΣΦΦΕ αλλά και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης όπως το Ionian TV..

Δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις δράσεις: https://linktr.ee/POS4work_Innovation_Hub
Περισσότερες πληροφορίες: https://swpatras.gr/
