Το στοίχημα που έβαλαν Τζόλης και Καρέτσας μπροστά στην κάμερα, ΒΙΝΤΕΟ

Ο διεθνής άσος της Μπριζ Χρήστος Τζόλης αντιμετώπισε πρόσφατα και νίκησε τη Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με το εντυπωσιακό 5-3! Οι δύο τους είχαν ένα τετ α τετ λόγω μίας συνέντευξης που έδωσαν στο κανάλι «DAZN», πριν την έναρξη του αγώνα.

Μάλιστα έβαλαν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν. Ο Τζόλης όρισε ως βραβείο για τον νικητή ένα ελληνικό γεύμα και ο Καρέτσας συμφώνησε με το στοίχημα πλέον να τρέχει.

Ο Τζόλης στην αναμέτρηση μοίρασε τρεις ασίστ και πλέον έχει εννέα τη φετινή σεζόν, με τον Καρέτσα να είναι στις έξι και να πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να κερδίσει το στοίχημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DAZN Belgium (@dazn_be)

Όπως φαίνεται και στο video οι δύο τους έχουν αναπτύξει μία πολύ καλή σχέση και σίγουρα γνωρίζουν ότι θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της Εθνικής ομάδας στις μελλοντικές διοργανώσεις.

