Εάν έχετε ελέγξει ποτέ την ετικέτα στην πίσω όψη ενός κρασιού, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι ορισμένα κρασιά περιέχουν θειώδη. Γνωστά και ως διοξείδιο του θείου, τα θειώδη είναι χημικές ενώσεις και συντηρητικά που απαντώνται φυσικά σε μια ποικιλία διαφορετικών τροφίμων.

Κρασί: Το συστατικό που καλό είναι να λείπει από το κρασί σας

Τα θειώδη άλατα χρησιμοποιούνται από τους οινοποιούς για να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση της οξείδωσης στο κρασί, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της γεύσης και της φρεσκάδας του, εξηγεί το Eat This, Not That!. Αν και τα θειώδη δεν είναι επικίνδυνα, οι οινοπαραγωγοί υποχρεούνται να ειδοποιούν τους καταναλωτές ότι ένα μπουκάλι κρασί είναι φτιαγμένο με θειώδη άλατα εάν περιέχει περισσότερα από 10 μέρη ανά εκατομμύριο.

Αυτό συμβαίνει επειδή μερικοί άνθρωποι είναι ευαίσθητοι ή αλλεργικοί στα θειώδη. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και όσα αναφέρει το healthdigest.com, το 1% του πληθυσμού είναι ευαίσθητο στην ένωση, ιδιαίτερα όσοι έχουν σοβαρό άσθμα.

Ενώ η έρευνα είναι περιορισμένη, τα θειώδη μπορεί, επίσης, να προκαλέσουν ή να αυξήσουν πονοκεφάλους σε μερικούς ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, έχει διεξαχθεί μόνο μία μελέτη που μετρά την επίδραση των θειωδών ενώσεων στους πονοκεφάλους,η οποία δημοσιεύτηκε στο European Journal of Clinical Nutrition το 2019 και διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κρασιού με θειώδη αύξησε τον κίνδυνο πονοκεφάλου μεταξύ των συμμετεχόντων που ήταν ήδη επιρρεπείς σε πονοκεφάλους.

Πώς να μειώσετε την πρόσληψη θειωδών

Εάν έχετε ευαισθησία στα θειώδη ή ανησυχείτε για πονοκεφάλους, μπορείτε να περιορίσετε την κατανάλωσή σας πίνοντας κρασιά με χαμηλά επίπεδα θειωδών. Σύμφωνα με το The Spruce Eats, τα βιολογικά κρασιά είναι μια αρκετά ασφαλής επιλογή. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι κατασκευασμένα χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών. Εάν τα βιολογικά κρασιά, όμως, είναι πολύ ακριβά για τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε να επιλέξετε ξηρά, κόκκινα κρασιά, τα οποία περιέχουν το χαμηλότερο επίπεδο θειωδών. Τα ξηρά, λευκά κρασιά, ακολουθούν μετά.

Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, τα γλυκά, ημίγλυκα και ροζ κρασιά τείνουν να έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε θειώδη. Ωστόσο, το κρασί δεν είναι το μόνο τρόφιμο ή ποτό που περιέχει θειώδη. Οι μαρμελάδες, τα κονσερβοποιημένα λαχανικά και τα αποξηραμένα φρούτα τείνουν, επίσης, να έχουν θειώδη άλατα που τους βοηθούν να διατηρούνται φρέσκα και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους.