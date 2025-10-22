Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του Νιόνιου

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και στον πολιτισμό της χώρας. Η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

22 Οκτ. 2025 12:13
Pelop News

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου βύθισε τη χώρα σε θλίψη. Ο «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο άνθρωπος που ένωσε γενιές μέσα από τους στίχους και τη φωνή του, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια έδινε με αξιοπρέπεια μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη, ως ένδειξη τιμής για τη σπουδαία του προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό.

Η ζωή και η διαδρομή του Διονύση Σαββόπουλου, η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς τραγουδοποιούς της Ελλάδας, δημιουργώντας ένα έργο που συνδύασε ποίηση, κοινωνικό σχόλιο και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία. Από το «Φορτηγό» και το «Ας κρατήσουν οι χοροί» μέχρι τη «Συννεφούλα», τα τραγούδια του έγιναν κομμάτι της συλλογικής μνήμης.

Μετά την είδηση του θανάτου του, πολλοί καλλιτέχνες και φίλοι του θέλησαν να του πουν δημόσια το τελευταίο αντίο. Ανάμεσά τους, οι Γιώργος Νταλάρας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γλυκερία, Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Φουρέιρα, Κλαυδία, Νίκος Πορτοκάλογλου, Νατάσσα Μποφίλιου, Πέγκυ Ζήνα και πολλοί άλλοι, με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μοιράστηκε μία προσωπική του ανάμνηση από τη γνωριμία τους, γράφοντας πως «ο Νιόνιος ήταν από εκείνους που άναβαν φως εκεί που δεν υπήρχε».

Το Σάββατο, πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθεί στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που έκανε τη Ρωμιοσύνη να τραγουδήσει τον εαυτό της.
