Το τελευταίο αντίο στον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη – Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ιστορικό παράγοντα της ΝΔ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η Εξόδιος Ακολουθία του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικά στελέχη είπαν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που υπήρξε ενεργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τη μεταπολίτευση και μετά.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Βραχνεΐκων, παρουσία πλήθους πολιτών και στελεχών της παράταξης.

Με καταγωγή από την Αχαΐα, ο εκλιπών υπήρξε πανεπιστημιακός παιδίατρος, λέκτορας Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και είχε διατελέσει πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Παράλληλα, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αχαΐας και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας της ΝΔ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική πολιτική ζωή.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1974, μέσα από τη φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και την ΟΝΝΕΔ, όπου συμμετείχε ενεργά ως φοιτητής Ιατρικής. Καθ’ όλη τη διαδρομή του υπήρξε μέντορας και καθοδηγητής δεκάδων στελεχών της παράταξης, κερδίζοντας την εκτίμηση όχι μόνο των πολιτικών του φίλων, αλλά και των αντιπάλων του.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στην τοπική πολιτική και επιστημονική κοινότητα της Πάτρας.

