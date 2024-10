Το θέατρο act παρουσιάζει τη stand-up comedy σόλο παράσταση του Θανάση Σαμαρά «Πως τολμάτε;»!

Το θέατρο act παρουσιάζει, για μία και μοναδική παράσταση στην Πάτρα, τη stand-up comedy σόλο παράσταση του Θανάση Σαμαρά «Πως τολμάτε;»!

Ο γνωστός stand-up comedian Θανάσης Σαμαράς επειδή είναι πολύ οργανωτικός άνθρωπος, κατά την διάρκεια των δύο χρόνων της καραντίνας δεν έγραψε ούτε λίστα για σούπερ μάρκετ! Όπως δήλωσε: «Πίστευα θα μας ξανακλείσουν και φέτος, οπότε δεν χρειάζεται να γράψω». Τελικά έπεσε έξω.

Το «Πώς τολμάτε;» είναι μία παράσταση που συνδυάζει Σουηδούς με σνομπ γείτονες, ευγενικούς με αγενείς ανθρώπους, λαϊκούς τραγουδιστές με το Ομηρικό ζήτημα, γιατί σπούδασε και φιλόλογος και κάπου έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει κι αυτά.

Mini bio:

O Θανάσης Σαμαράς ξεκίνησε ν’ ανεβάζει κωμικά βίντεο στο YouTube το 2012 και από τότε ανήκει στην ομάδα του Comedy Lab. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Mega channel όσον αφορά στην δημιουργία βίντεο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του καναλιού. Η ενασχόλησή του με τα βίντεο τον οδήγησε να εργαστεί κι ως Executive Producer στην εταιρία Entrinno Productions, του Σάκη Τανιμανίδη, για λογαριασμό της εκπομπής «Ντενεκές» που προβλήθηκε από το Μακεδονία TV.

Εκτός των βίντεο ασχολείται επαγγελματικά και με το Stand Up Comedy τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει παίξει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας και ήταν ο πρώτος που σε συνεργασία με άλλον κωμικό διοργάνωσε το πρώτο Open Mic στη Θεσσαλονίκη το 2014, για την ανάδειξη νέων ατόμων στο Stand Up Comedy. Το καλοκαίρι του 2018 παρουσίασε στο φεστιβάλ κωμωδίας της Αλεξανδρούπολης, την πρώτη του σόλο stand up comedy- work in progress παράσταση με τίτλο «Φήμες λένε».

info

Προπώληση 8 ευρώ

Ταμείο: 9 ευρώ.

Εισιτήρια διατίθενται μέσω του more.com, στα καταστήματα Public και στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης.

Υποστηρικτές:

Πελοπόννησος | pelop.gr | Τέταρτο | Άρωμα FM | patrasevents.gr | Άνοιξη fm | upfm | Δίηχο | tempο24.gr | MONO Records Store | The locals.gr | jambacopy | sinradio.gr | ANT1 Patras | Ράδιο Γάμμα | pelopolitismos.wordpress.com | juniorsclub.gr | Alpha Radio

Χορηγοί θεάτρου:

The BestNews | Galaxy City Center Hotel | NoiseBoxStudio

