Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2025 επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία!

Στις 12 Απριλίου 2025, ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’ Etape Greece by Tour de France 2025, με τη σφραγίδα του θρυλικού Γύρου της Γαλλίας, σε συνδιοργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ Greece, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον μυθικό και ιδιαίτερα συμβολικό τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Στην καρδιά της άνοιξης, η Αρχαία Ολυμπία γίνεται ξανά το επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη ποδηλατική διοργάνωση που πλέον έχει γίνει θεσμός, υποδεχόμενη περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Το L’ Etape Greece αποτελεί μια συναρπαστική ποδηλατική εμπειρία με την ατμόσφαιρα του θρυλικού Tour de France, σε έναν μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό και απευθύνεται τόσο σε ερασιτέχνες αθλητές όσο και φίλους της ποδηλασίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις αντοχές τους μέσα από τρεις διαδρομές σε ένα τερέν που συνδυάζει την ελληνική φύση και την αρχαία ιστορία, σε κλειστές διαδρομές γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με την εγγύηση και τις κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας του Γύρου της Γαλλίας και την εμπειρία της ΕΥ ΖΗΝ Greece.

Ο μεγάλος αγώνας, The Race, είναι ένας μεγάλος κύκλος 130 χλμ. σε μια απαιτητική, εντυπωσιακή διαδρομή με υψομετρική διαφορά 2.000μ. Ο μικρότερος αγώνας 75χλμ., The Ride, είναι μια πιο γρήγορη, αλλά εξίσου όμορφη διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.000μ. Η ήπια διαδρομή 17 χλμ. για ποδηλάτες από 9 έως 99 ετών, The Fun Ride, είναι ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, οικογένειες και νέους φίλους της ποδηλασίας, χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα και σε επίπεδο έδαφος. Και οι τρεις διαδρομές περνούν από αρχαίους ναούς, γραφικά χωριά περιστοιχισμένα από ελαιώνες, βυζαντινές εκκλησίες, λόφους καλυμμένους από αγριολούλουδα και καταλήγουν στην Αρχαία Ολυμπία.

Μια μεγάλη γιορτή της ποδηλασίας που κάθε χρόνο κερδίζει όλο και μεγαλύτερο κοινό, καλλιεργώντας την ποδηλατική κουλτούρα στην Ελλάδα, και συγκεντρώνοντας σε μια ιστορική τοποθεσία ποδηλάτες όλων των ηλικιών από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν μοναδικές στιγμές και συναισθήματα μέσα από τον αθλητισμό.

Οι εγγραφές σε προνομιακή τιμή για τα EARLY BIKING BIRDS έχουν ήδη ξεκινήσει! Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και τις διαδρομές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Δείτε το Race Movie με τις κορυφαίες στιγμές του L'Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024.

