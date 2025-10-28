Το τοπικό ντέρμπι έστειλε μήνυμα και έδωσε κέρδη στο βόλεϊ

Παιχνίδι-διαφήμιση για το πατρινό βόλεϊ ήταν το τοπικό ντέρμπι που έγινε στο γήπεδο «Κώστας Πετρόπουλος», όπου η Ολυμπιάδα αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0, εν τούτοις έκανε την ανατροπή και νίκησε με 3-2 σετ τον Ερμή στον «εμφύλιο» της 2ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής και έκανε το 2Χ2.

Ανεξάρτητα από τον νικητή του αγώνα, το μεγάλος κέρδος των δυο ομάδων ήταν ότι προσέφεραν πλούσιο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο το οποίο δεν ήταν γεμάτο, αλλά είναι σίγουρο ότι μετά από τέτοιο παιχνίδι θα γεμίζει στα επόμενα ματς.

Ήταν ένας αγώνας που τα είχε όλα, ανατροπές, σπουδαίες φάσεις, αποβολή του προπονητή του Ερμή Γιώργου Χριστόπουλου, τον αειθαλή Νίκο Ρουμελιώτη να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και να βοήθα καταλυτικά την Ολυμπιάδα να φτάνει στη νίκη.

Με τέτοια παιχνίδια, η λογική λέει ότι οι φίλαθλοι του βόλεϊ θα επιστρέψουν στο γήπεδο, καθώς ειδικά στους άνδρες, τα τελευταία χρόνια η προσέλευση δεν είναι μεγάλη και αυτό έχει προβληματίσει.

Ας είναι η φετινή σεζόν που θα έχουμε αρκετά γειτονικά ντέρμπι, μια σεζόν, όπου οι φίλαθλοι του βόλεϊ θα επιστρέψουν στην κερκίδα και θα δείξουν και αυτοί ότι το βόλεϊ παραμένει ένα αγαπημένο άθλημα στην Αχαΐα.

ΥΓ. Βλέπουμε τελευταία μια προσπάθεια από την διοίκηση της ΕΣΠΕΠ να αναβαθμίσει την προβολή του πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών και αυτό είναι στα συν, ειδικά στην σύγχρονη εποχή ενημερώσεις.

