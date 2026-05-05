Εντυπωσιακό το τρέιλερ για την ταινία «Οδύσσεια»

Η «Οδύσσεια» θα προβληθεί στους κινηματογράφος στις 17 Ιουλίου.

05 Μάι. 2026 11:36
Pelop News

Η τελευταία ματιά στον κόσμο του ελληνικού έπους του Ομήρου δείχνει τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο κακός Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης.

Το τρέιλερ έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στο επεισόδιο της Δευτέρας το βράδυ της εκπομπής «The Late Show With Stephen Colbert».

Εκτός από τον Ντέιμον στον ρόλο του ομώνυμου θαλασσοπόρου ήρωα, στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ ως η σύζυγος του Οδυσσέα, Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ ως ο γιος τους, Τηλέμαχος, ο Πάτινσον ως ο μνηστήρας, Αντίνοος, η Ζεντάγια ως η θεά Αθηνά, και η Σαρλίζ Θερόν ως η Κίρκη.

Στο τεράστιο καστ περιλαμβάνονται επίσης η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Μπερνθάλ, ο Μπένι Σαφντί, ο Τζον Λεγκουίζαμο, ο Χίμες Πατέλ, ο Γουίλ Γιουν Λι, η Μία Γκοθ, ο Τζίμι Γκονζάλες, ο Έλιοτ Πέιτζ και ο Τζόβαν Αντέπο, μεταξύ δεκάδων άλλων αστέρων που ενσαρκώνουν χαρακτήρες από το επικό ποίημα.

Η «Οδύσσεια» είναι η 13η ταινία μεγάλου μήκους που σκηνοθετεί ο Νόλαν. Έγραψε το σενάριο βασισμένο στο ομηρικό έπος και το παρήγαγε μαζί με την Έμμα Τόμας υπό την εταιρεία παραγωγής τους Syncopy.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ταινία του Νόλαν και της Τόμας ήταν το «Oppenheimer» του 2023, το οποίο απέφερε έσοδα 958,8 εκατομμυρίων δολαρίων και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κέρδισε επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη για τον Νόλαν, Καλύτερου Ηθοποιού για τον πρωταγωνιστή Σίλιαν Μέρφι και Καλύτερου Ηθοποιού σε Δεύτερο Αντρικό Ρόλο για τον συμπρωταγωνιστή Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

 

