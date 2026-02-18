Το Βατικανό λέει όχι στη συμμετοχή του Τραμπ στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

«Όχι» στη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που αποτελεί πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ λέει το Βατικανό, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

«Το Βατικανό δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα. Καταγράφουμε ότι η Ιταλία θα πάρει μέρος ως παρατηρητής», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον καρδινάλιο «υπάρχουν σημεία που δημιουργούν κάποιο προβληματισμό και για τα οποία θα χρειάζονταν κάποιες εξηγήσεις. Είναι σημαντικό το ότι επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση, αλλά υπάρχουν κρίσιμα σημεία, για τα οποία πρέπει να βρεθεί κάποια λύση».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε ότι μία από τις ανησυχίες είναι ότι σε διεθνές επίπεδο είναι κυρίως ο ΟΗΕ αυτός ο οποίος χειρίζεται τις κρίσεις αυτές.

