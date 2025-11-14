Το βδομαδιάτικο του Κένεθ Φαρίντ είναι πανάκριβο! Δείτε τι θα εισπράξει για δύο μήνες

Kυρίαρχος στη ρακέτα ήταν ο Κένεθ Φαρίντ στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Εργκίν Άταμαν να αναγνωρίζει σε αυτόν τα στοιχεία που έλειπαν μετά την απουσία του Ματίας Λεσόρ, αλλά και το πρόσφατο πρόβλημα με τον Ρισόν Χολμς, προσθέτοντας έναν αξιόπιστο σέντερ στη ρακέτα που φέρνει ενέργεια και μαχητικότητα.

Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα

«Στα τελευταία 3-4 παιχνίδια μας έλειπε ο… τερματοφύλακας. Ελπίζω ότι θα τον δούμε στο πρόσωπο του Φαρίντ», εξήγησε ο Άταμαν κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Παρίσι. Ο Αμερικανός ψηλός τον δικαίωσε στα πρώτα δύο ματς που αγωνίστηκε στη EuroLeague, μετρώντας πέντε πτήσεις, 25 ώρες στο αεροπλάνο και 51 λεπτά στο παρκέ μέσα στο αδιανόητο εξαήμερό του στον Παναθηναϊκό AKTOR!

Η συμφωνία με τον Φαρίντ

Ο Φαρίντ μετράει 16.5 πόντους και 9 ριμπάουντ σε δύο συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για 25:53, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά ξανά ένα σημείο αναφοράς στη μέχρι πρότινος «λαβωμένη» front line του. Στις τάξεις του Παναθηναϊκού περιμένουν να ξεκαθαρίσει το στάτους των Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα όσον αφορά το συμβόλαιο του Φαρίντ στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών στον 35χρονο Αμερικανό, ο οποίος μετρά 496 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Νετς και τους Ρόκετς. Η συμφωνία προβλέπει 100.000 δολάρια τον μήνα, δηλαδή 200.000 ευρώ στην αρχική συμφωνία (25.000 ευρώ την εβδομάδα) με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί οψιόν στο τέλος του διμήνου για να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26.

Επιπλέον, οι «πράσινοι» κατέβαλαν 100.000 δολάρια ως buy-out για να τον βγάλουν από το συμβόλαιό του με την προηγούμενη ομάδα του στην Ταϊβάν.

