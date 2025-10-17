Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!

Στα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ στην πασαρέλα για τη Victoria’s Secret ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στην επίδειξη μόδας για τους «αγγέλους» της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, οι χρήστες των social media, ωστόσο, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Με αιχμή ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια views, εκφράζεται ανησυχία για την εικόνα του 29χρονου μοντέλου ειδικά στην τελευταία εμφάνισή της στην πασαρέλα.

«Μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπό της. Είναι κάπως σφιγμένη εδώ. Δείτε ότι προσπαθεί να παίξει με τους ώμους της προσπαθώντας να κρατήσει τα φτερά που φοράει» υποστηρίζει ο χρήστης που ανέβασε το επίμαχο βίντεο.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα φτερά που φορούσε η Μπέλα Χαντίντ ήταν βάρους περίπου 22 κιλών.

«Ω, Θεέ μου, νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ — φαινόταν να πονάει», «aυτά τα φτερά είναι πολύ βαριά και αυτή είναι πολύ ελαφριά. Είναι επίσης πολύ άρρωστη. Παρόλα αυτά, έσκισε», «φαινόταν ότι είτε θα λιποθυμούσε είτε τα φτερά ήταν πολύ βαριά», «φαινόταν ΤΟΣΟ άβολα… έπρεπε να κρατάει τα φτερά για να τα στηρίζει καλύτερα» ήταν μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπέλα Χαντίντ δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme δημοσιεύοντας τον Σεπτέμβριο μια σειρά φωτογραφιών της από το νοσοκομείο στο οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

