Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!

Στα social media έγινε χαμός για την πασαρέλα της στην επίδειξη της Victoria’s Secret

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
17 Οκτ. 2025 9:16
Pelop News

Στα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ στην πασαρέλα για τη Victoria’s Secret ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στην επίδειξη μόδας για τους «αγγέλους» της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, οι χρήστες των social media, ωστόσο, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Με αιχμή ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια views, εκφράζεται ανησυχία για την εικόνα του 29χρονου μοντέλου ειδικά στην τελευταία εμφάνισή της στην πασαρέλα.

«Μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπό της. Είναι κάπως σφιγμένη εδώ. Δείτε ότι προσπαθεί να παίξει με τους ώμους της προσπαθώντας να κρατήσει τα φτερά που φοράει» υποστηρίζει ο χρήστης που ανέβασε το επίμαχο βίντεο.

@meyechelgossips THIS IS AWFUL! #bellahadid #vsfashionshow #wings #victoriassecretfashionshow ♬ original sound – Meyechel Gossips

Σύμφωνα με τον ίδιο τα φτερά που φορούσε η Μπέλα Χαντίντ ήταν βάρους περίπου 22 κιλών.

«Ω, Θεέ μου, νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ — φαινόταν να πονάει», «aυτά τα φτερά είναι πολύ βαριά και αυτή είναι πολύ ελαφριά. Είναι επίσης πολύ άρρωστη. Παρόλα αυτά, έσκισε», «φαινόταν ότι είτε θα λιποθυμούσε είτε τα φτερά ήταν πολύ βαριά», «φαινόταν ΤΟΣΟ άβολα… έπρεπε να κρατάει τα φτερά για να τα στηρίζει καλύτερα» ήταν μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπέλα Χαντίντ δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme δημοσιεύοντας τον Σεπτέμβριο μια σειρά φωτογραφιών της από το νοσοκομείο στο οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
9:06 Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας
8:58 «Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί
8:56 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
8:52 Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
8:45 Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη
8:43 Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
8:32 Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ
8:24 Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
8:19 Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
8:13 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:57 Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας
7:54 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε
7:50 Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
7:43 Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα
7:41 Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες
7:34 Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας
7:23 Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ