Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media

Ένα video game που κρατά το βλέμμα εγκλωβισμένο στην οθόνη του κινητού ξεκινά και περνά από όλους τους σημαντικούς σταθμούς, όπως αυτοί αναφέρονται στους στίχους του «Ferto». Ο Ακύλας αλλάζοντας αστραπιαία ρούχα, όλα στο ίδιο ύφος, χορεύοντας, πετώντας, τρώγοντας και τραγουδώντας, σαρώνει με μεγάλη ταχύτητα τα πάντα. Όπως ακριβώς τα τραγουδά και τα χορεύει. Από τις εικόνες cartoon που περνούν μπροστά από τα μάτια μας φαίνονται εκκλησίες, αρχαίοι ελληνικοί ναοί, πακτωλοί χρημάτων, ο βυθός της θάλασσας και η ακτή, τα φαγητά σύμβολα του νεοπλουτισμού, το Ολυμπιακό Στάδιο, το διάστημα και ένας θρόνος, στον οποίο εμφανίζεται καθισμένος ο Ακύλας. Ο οποίος φυσικά δεν παραλείπει και το σημείο της αφετηρίας του. Το τραγούδι στην Ερμού με το Μοναστηράκι να δεσπόζει.

Και μετά από την καταιγιστική διαδρομή μέσα από τα ιστορικά σημεία και τα σύμβολα μιας άλλης εποχής που φτάνουν στους συμβολισμούς του σήμερα, το βλέμμα στο φως που ξεκινά με την σχεδόν παρακλητική φράση «Κοίτα, μαμά». Εκεί η ταχύτητα αδρανοποιείται, το βλέμμα σηκώνεται ψηλά στο φως, η φωνή αλλάζει και το συναίσθημα διαδέχεται την σκληρότητα του εφήμερου συμβόλου του σήμερα. Η μητέρα και η επίκληση σε ένα καλύτερο μέλλον είναι το πιο δυνατό συναισθηματικό σημείο.

Ακολουθεί η συνέχεια στο ταξίδι. Η ταχύτατη εναλλαγή εικόνων και το βλέμμα στο κινητό. Game over.

Δείτε το βιντεοκλίπ

Ο Ακύλας για μία ακόμη φορά εντυπωσιάζει. Μέσα από ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό θέαμα, το οποίο επενδύει στην ταχύτητα, στον συμβολισμό, στην ένταση και στο συναίσθημα. Στο πολύχρωμο συναίσθημα που αφομοιώνει τις καταβολές του παρελθόντος και την σημερινή ματαιοδοξία μέσα από το ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Μία εξαιρετική προσπάθεια που έρχεται να ενισχύσει την δυναμική του κομματιού που σχεδόν παμψηφεί πήρε το εισιτήριο για την Eurovision. Καλή επιτυχία.

Σε σχόλια που έγιναν στα X μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ, αποτυπώθηκε ο ενθουσιασμός του κοινού για το οπτικοποίηση του Fertoμ τονίζοντας ότι έγινε πολύ σωστή απόδοση του ύφους του κομματιού. Πολλοί έκαναν λόγιο για «εξαιρετικό» και «απίστευτο» αποτέλεσμα, ενώ άλλοι στάθηκαν σε πιο συγκινητικά στοιχεία του κλιπ.

