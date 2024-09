To Welcome to UP 2024, δίνει ρυθμό στο Φθινόπωρο

Το Welcome to UP 2024, το μεγάλο, πρωτοποριακό Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών έρχεται για να γεμίσει τις μέρες μας μουσική με ονόματα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο..

Νίκος Πορτοκάλογλου, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Μύρωνας Στρατής & Ευρυδίκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Συνεπιβάτες, ΤechDreamers, Χορωδία Allegro, Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών και Ομάδα Ακορντέον, δίνουν ραντεβού σε τρεις πόλεις για να «απογειώσουν» τη μεγάλη γιορτή του Φθινοπώρου, ενώ το μεγάλο φινάλε του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου, στην «καρδιά» της Πάτρας.

Το Welcome to Up 2024, θα διαρκέσει από τις 15 έως και 19 Οκτωβρίου, με ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο πέρα από την Πάτρα που είναι η έδρα του Πανεπιστημίου, θα κινητοποιήσει επίσης Μεσολόγγι και Αγρίνιο, σε μια μαζική γιορτή με χιλιάδες συμμετέχοντες.

Οι συναυλίες του Welcome to UP 2024

-16 Οκτωβρίου: Υπόγεια Ρεύματα

21.00- Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας

Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, ένας χαρακτηριστικός ήχος, δεκάδες λατρεμένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στον συναισθηματικό μας χάρτη.

-17 Οκτωβρίου: Χορωδία ενηλίκων Allegro Δήμου Αγρινίου

20.30 – Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο

Η χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης με την Αλέκα Μπούκουρα.

-17 Οκτωβρίου: Νίκος Πορτοκάλογλου

21.00 -Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, σε μια μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών.

-18 Οκτωβρίου: Συνεπιβάτες

19.30- Αύλειος χώρος Μουσείου Οικογένειας Τρικούπη, Μεσολόγγι

Με όμορφες μουσικές από τη ραχοκοκαλιά της έντεχνης μουσικής, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, με όμορφη διάθεση οι «Συνεπιβάτες» θα συμπαρασύρουν το κοινό σε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι.

-18 Οκτωβρίου: Μαρία Παπαγεωργίου

20.30- Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο

Η γνωστή τραγουδοποιός και performer, σε μια μουσική παράσταση-πρόταση με νέους ήχους και νέο ύφος.

-18 Οκτωβρίου: Συναυλία Χορωδίας Πανεπιστημίου Πατρών

20.30- Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας

Μουσικό πρόγραμμα κλασσικών κομματιών από τον ελληνικό κινηματογράφο

-18 Οκτωβρίου: Ευρυδίκη, Μύρωνας Στρατής

21.00- Βίλα Κόλλα Πανεπιστημίου Πατρών, Κουκούλι, Πάτρα

Η Ευρυδίκη συναντά επί σκηνής τον Μύρωνα Στρατή και στήνουν μαζί ένα ξεχωριστό live party!

-18 Οκτωβρίου: Rave Party με τους TechDreamers

23.00- Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας

Ένα μεγάλο υπαίθριο rave πάρτι γνωριμίας των φοιτητών και της νεολαίας της πόλης.

-19 Οκτωβρίου: Ομάδα Ακορντεόν Δήμου Αγρινίου

20.30- Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο

Η Ομάδα Ακορντεόν , μαζί με παλιούς και νέους φίλους παρουσιάζει το «Road without Borders – Δρόμος Χωρίς Σύνορα», με την Μαίρη Τσιρώνη.

-19 Οκτωβρίου: Stavento και Ήβη Αδάμου

21.00- Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα

Φρέσκος αέρας εκπνέει παρέα με το εκρηκτικό σχήμα των Stavento και Ήβης Αδάμου. Με urban διάθεση που συνοδεύεται από τον ξεσηκωτικό reggaeton ρυθμό και graffiti αισθητική εμπλουτισμένη με neon χρώμα, οι Stavento και Ήβη Αδάμου δίνουν έναν εκρηκτικό παλμό διασκέδασης, στην “καρδιά” της Πάτρας.

Το «Welcome to UP 2024» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras.gr/

