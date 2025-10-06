Το Who is Who του παίκτη έκπληξη που κάλεσε στην Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Κυριολεκτικά ο 23χρονος Παύλος Παντελίδης έβγαλε… μάτια κόντρα στην ΑΕΚ δίνοντας συνέχεια στο σερί των πολύ καλών φετινών εμφανίσεών του, κάνοντας τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον καλέσει για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας εν όψει των πολύ δύσκολων αναμετρήσεων της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία (09/10, 21:45) και Δανία (12/10, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πρόκειται για κίνηση έκπληξη από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, που όμως αποδεικνύει ότι έχει ανοιχτά τα μάτια του για ό,τι καλό υπάρχει και στη Stoiximan Super League πέραν του βασικού κορμού που έχει δημιουργήσει.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ

Γεννηθείς στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2002, ο 23χρονος επιθετικός άρχισε την πορεία του στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου από τις Ακαδημίες της Νέας Ιωνίας, από όπου και τον “τσίμπησε” ο Παναθηναϊκός εντάσσοντάς τον στην Κ17 της ομάδας.

Το καλοκαίρι του 2020 έμεινε ελεύθερος βιώνοντας την πρώτη του απόρριψη, παίρνοντας, ωστόσο, μία απόφαση που σήμερα μόνο δικαιωμένος μπορεί να νιώθει.

Υπέγραψε στη Θύελλα Ραφήνας, παίζοντας με την ομάδα της Αττικής στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Η πολύ καλή του παρουσία και το γεγονός ότι βγήκε πρώτος σκόρερ στον 5ο όμιλο με 15 γκολ “ανάγκασε” την Κηφισιά να επενδύσει πάνω του βλέποντας ένα ακατέργαστο διαμάντι.

Έτσι, τον Αύγουστο του 2023 κι ενώ η ομάδα ετοιμάζονταν για την παρθενική της συμμετοχή στη Super League τον έκανε δικό της και δεν το μετάνιωσε ποτέ.

Από την αφάνεια στην αφρόκρεμα

Η αγωνιστική περίοδος 2023-24 τον βρήκε πρωταγωνιστή στην Ηλιούπολη στη Super League 2, με την οποία “έγραψε” εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 29 παιχνίδια (2.245 λεπτά συμμετοχής).

Με την Κηφισιά να υποβιβάζεται ο Παύλος Παντελίδης επέστρεψε στο Ζηρίνειο για να παίξει κομβικό ρόλο στην επιστροφή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στα μεγάλα σαλόνια, σημειώνοντας μάλιστα το γκολ μισή άνοδο.

Ήταν αυτός που στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα χάρισε στην Κηφισιά το τεράστιο διπλό (1-0) με απίθανη προσποίηση, ντρίμπλα και τελείωμα, “ξεραίνοντας” την έτοιμη να πανηγυρίσει Μαύρη Θύελλα.

Το κοντέρ πέρυσι σταμάτησε στα επτά γκολ και τις δύο ασίστ σε 30 εμφανίσεις (1.197′ λεπτά).

Move forward στο σήμερα, με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της Super League ο Παντελίδης μετράει τρία γκολ και μία ασίστ σε πέντε αναμετρήσεις, ενώ στη μία εμφάνισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έδωσε την ασίστ στο 1-1 με την Καβάλα στην έδρα των Αργοναυτών.

Το αξιοσημείωτο σε όλα αυτά είναι πως ο 23χρονος συνθέτοντας ένα αξιοζήλευτο δίδυμο με τον Ανδρέα Τεττέι έχουν διαλύσει τις άμυνες του Παναθηναϊκού (ένα γκολ στη νίκη της Κηφισιάς με 3-2), του ΟΦΗ (ένα γκολ στο διπλό της Κηφισιάς με 3-1 στο Παγκρήτιο) και της ΑΕΚ (ένα γκολ και μία ασίστ στην ήττα της Κηφισιάς με 3-2) “χτυπώντας” κατά κύριο λόγο στις άμεσες επιθετικές μεταβάσεις.

Σε αυτές τις καταστάσεις είναι που διακρίνεται ο νεαρός επιθετικός, αφού πρόκειται για έναν εκρηκτικό, πολύ γρήγορο -ειδικά με την μπάλα στα πόδια- παίκτη, ενώ και τα τελειώματά του είναι σε αρκετά καλό επίπεδο.

