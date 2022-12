Το Women ESTEAM Fest έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει τις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών

Θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο My Way Hotel – Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής έως τις 8/12 – Περιορισμένες θέσεις

Mια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους θα έχουν οι γυναίκες στην Πάτρα!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, και ο Οργανισμός SMEs (EISMEA) σε συνεργασία με την Deloitte, διοργανώνουν το Women ESTEAM Fest στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που αφορά στην ενδυνάμωση των γυναικών. To Women ΕSΤΕΑΜ FEST θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στο ξενοδοχείο My Way Ηotel & Events στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ μόλις δυο ημέρες πριν θα έχει ολοκληρωθεί ένα ακόμη στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του Women ΕSΤΕΑΜ FEST που είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, είναι να δημιουργήσει κοινότητες και δίκτυα για την ανάπτυξη των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών, αλλά και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους ώστε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στoυς τομείς του STEM (το ESTEAM σημαίνει Επιχειρηματικότητα, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά). Όλες οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής ενώ θα συμμετέχουν και σε κλήρωση με έπαθλο ολοήμερο coaching session από την Deloitte.

11 ESTEAM Fests θα διοργανωθούν για 3 χρόνια σε 19 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητες των γυναικών, να τις εμπνεύσουν και να τους δώσουν την ευκαιρία να συνδεθούν με γυναίκες με τα ίδια ενδιαφέροντα. Επιπλέον, μέσα από τις διαδικτυακές κοινότητες ESTEAM, οι γυναίκες και τα κορίτσια που θα συμμετέχουν (σε αντίστοιχα groups), θα έχουν την ευκαιρία να διασυνδέονται με τα υπόλοιπα μέλη διαδικτυακά, αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες μάθησης και δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια του μονοήμερου Fest στην Πάτρα, οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα:

να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους,

να γνωρίσουν άλλες γυναίκες με ίδια ενδιαφέροντα και

να εμπνευστούν από γυναίκες-πρότυπα με επιτυχημένες σταδιοδρομίες στον ψηφιακό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η θεματολογία του Fest θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πολύ βασικών έως προχωρημένων ψηφιακών ή/και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη των soft skills (π.χ. επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, συνεργασία, δημόσια ομιλία κ.λπ.).

Θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι από παράλληλα workshops με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Οργανώσεις «Women on Top», «Greek Women in STEM» και στελέχη της Deloitte, με ποικιλία θεμάτων όπως «Διαχείριση ασυνείδητων προκαταλήψεων στην Νέα Ψηφιακή Εποχή», «To Μέλλον της Εργασίας: Δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά», «Η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στον Επανασχεδιασμό της Επιχείρησης», «Κατάδυση στη δεξαμενή δεδομένων: Εισαγωγή στο Python», «The Office (US) 10×01 – Dunder Mifflin», «The Salesforce Adventure!», «Quality Assurance & Automated Testing», «Digital Transformation Playbook and Stories», «Business Analysis in IT», Data Management & Data Analysis».

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν το link για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και να εγγραφούν έως τις 8 Δεκεμβρίου!