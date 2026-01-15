Το «X» μπλοκάρει το Grok από τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων μετά τα deepfakes

H πλατφόρμα X περιορίζει το Grok από τη δημιουργία αποκαλυπτικών εικόνων πραγματικών ανθρώπων μετά έντονες αντιδράσεις για deepfakes.

Το «X» μπλοκάρει το Grok από τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων μετά τα deepfakes
15 Ιαν. 2026 9:44
Pelop News

Η πλατφόρμα X ανακοίνωσε ότι περιορίζει τη λειτουργία δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων του Grok, απαγορεύοντας πλέον την παραγωγή σεξουαλικοποιημένων ή αποκαλυπτικών εικόνων πραγματικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και ανηλίκων, σε δικαιοδοσίες όπου τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας Rob Bonta ότι η Πολιτεία διενεργεί έρευνα για τη διάδοση σεξουαλικοποιημένων AI deepfakes, ακόμη και ανηλίκων, που δημιουργήθηκαν μέσω του Grok.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλατφόρμας, έχουν εφαρμοστεί τεχνολογικά μέτρα ώστε ο λογαριασμός του Grok να μην επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων πραγματικών ανθρώπων με αποκαλυπτικά ρούχα (π.χ. μπικίνι, εσώρουχα ή παρόμοια ενδυμασία). Ο περιορισμός ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών επί πληρωμή, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και γεωγραφικός αποκλεισμός (geoblocking) σε χώρες όπου η συγκεκριμένη χρήση απαγορεύεται νομικά.

Η λειτουργία επεξεργασίας εικόνων μέσω Grok παραμένει διαθέσιμη μόνο σε χρήστες με ενεργή συνδρομή. Η εταιρεία τονίζει ότι τα νέα μέτρα αποτελούν επιπλέον επίπεδο προστασίας, ώστε οι παραβάτες να μπορούν να λογοδοτήσουν όταν καταχρώνται του εργαλείου παραβιάζοντας νόμους ή πολιτικές του X.

Διεθνείς αντιδράσεις 

Τα τελευταία 24ωρα, η λειτουργία του Grok έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Η Μαλαισία και η Ινδονησία έγιναν οι πρώτες χώρες που απαγόρευσαν πλήρως το εργαλείο, μετά από καταγγελίες για δημιουργία άσεμνων εικόνων χωρίς συναίνεση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ρυθμιστική αρχή Ofcom ξεκίνησε έρευνα για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί διάδοσης σεξουαλικών εικόνων, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer χαρακτήρισε τις ενέργειες «αηδιαστικές και ντροπιαστικές». Ορισμένοι Βρετανοί βουλευτές αποχώρησαν από την πλατφόρμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Elon Musk είχε προηγουμένως υπερασπιστεί τη λειτουργία, αναφέροντας ότι με ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις NSFW επιτρέπεται μόνο «γυμνό άνω μέρους σε φανταστικούς ενήλικες» και όχι σε πραγματικά πρόσωπα, ενώ είχε αναρτήσει εικόνες AI με τον ίδιο τον Starmer σε μπικίνι, υποστηρίζοντας ότι οι επικριτές επιδιώκουν την καταστολή της ελευθερίας του λόγου.

Ειδικοί, όπως η ερευνήτρια πολιτικής Ριάνα Πφέφερκορν, εξέφρασαν έκπληξη για την καθυστερημένη εφαρμογή δικλίδων ασφαλείας και τόνισαν ότι παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την πρακτική επιβολή των νέων περιορισμών (π.χ. πώς αναγνωρίζεται ένα πραγματικό πρόσωπο) και τις κυρώσεις για παραβάτες.

