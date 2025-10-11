Το «YAS» έδεσε στο «Patradise» – Ατραξιόν για δύο εβδομάδες – Φωτογραφίες/βίντεο

Από την πρώτη κιόλας στιγμή που φάνηκε στον ορίζοντα, στον Πατραϊκό Κόλπο, η υπερπολυτελής θαλαμηγός «YAS» τράβηξε τα βλέμματα όλων.

Δεν έρχεται, δα, κάθε μέρα στην Πάτρα ένα τέτοιο σκάφος, μήκους 141 μέτρων, με ό,τι τελειότερο υπάρχει από πλευράς ηλεκτρονικών και μηχανολογικών συστημάτων, αλλά και με την ιστορία που το συνοδεύει: Οπως γράψαμε και χθες, το «YAS» υπήρξε φρεγάτα του Ολλανδικού Βασιλικού Ναυτικού, την οποία αγόρασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με μια δαπάνη που άγγιξε τα 200.000.000 ευρώ, τη μετέτρεψαν στο σκάφος… διαστημόπλοιο, το οποίο θα βλέπετε για δύο ολόκληρες εβδομάδες ελλιμενισμένο στον χώρο όπου βρίσκεται ο επιβατικός σταθμός «Παναγιώτης Κανελλόπουλος». Αυτή ήταν και η είδηση που αναδείχθηκε χθες, καθώς οι άνθρωποι του Οργανισμού Λιμένος Πατρών θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία της δεκαπενθήμερης παραμονής του «YAS» στην Πάτρα, μετατρέποντάς τη σε ένα πρώτης τάξεως test event για όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Για την ιστορία, το σκάφος βρισκόταν στο Μονακό κι από εκεί διέσχισε τη Μεσόγειο, φτάνοντας στο Δυρράχιο της Αλβανίας, από το οποίο αφίχθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα.



Οπως μας έλεγαν οι άνθρωποι του ΟΛΠΑ, είναι ευτύχημα ότι η άφιξη του «YAS» στα μέρη μας συμπίπτει χρονικά με τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», που ήδη έχει φέρει στην πόλη μας πολλούς δρομείς από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από άλλες πόλεις τη χώρας, ακόμη και από το εξωτερικό. Ολοι αυτοί οι άνθρωποι που θα τρέξουν στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας θα αντικρίσουν το «YAS», το οποίο θα… μπει και σε πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες και σέλφις που θα κάνουν τον γύρο της Ελλάδας και του κόσμου. «Αν αυτό δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για το λιμάνι της πόλης, τότε ποια είναι;» αναρωτήθηκαν τα στελέχη του ΟΛΠΑ, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση γενικής κινητοποίησης προκειμένου να προσφέρουν στο «YAS» τις καλύτερες δυνατές συνθήκες φιλοξενίας, ασφάλειας, τροφοδοσίας και ό,τι άλλο απαιτηθεί.

Και κάτι τελευταίο: Οσοι βρέθηκαν χθες στο «Deck» δήλωσαν μαγεμένοι από το «YAS». Οπως μας μετέφεραν χαρακτηριστικά θαμώνες, αλλά και οι υπεύθυνοι του καταστήματος, το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού με τη θαλαμηγό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν κάτι που θύμιζε έντονα μια άλλη Πάτρα. Μια… Patradise θα πούμε εμείς!

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: «ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

«Η παρουσία του εμβληματικού γιοτ ”YAS” αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας συνολικά. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Πάτρα μπαίνει δυναμικά στον διεθνή χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού και των mega yachts».

Αυτό δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ο οποίος είχε κάθε λόγο να δηλώνει ικανοποιημένος από την τελευταία εξέλιξη. Και ο Π. Αναστασόπουλος πρόσθεσε τα εξής: «Η υποδοχή του ”YAS” σηματοδοτεί το νέο πρόσωπο του λιμανιού μας: Ενα λιμάνι ανοικτό, σύγχρονο, φιλικό στο περιβάλλον κι έτοιμο να φιλοξενήσει πλοία κι επισκέπτες υψηλών προδιαγραφών. Η μαρίνα ”Patradise” δεν είναι απλώς μια μαρίνα, είναι το σημείο όπου η θάλασσα συναντά την ποιότητα, την καινοτομία και τη φιλοξενία της Πάτρας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με αμείωτους ρυθμούς…».

