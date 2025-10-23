Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναθέτει σε εταιρεία καθαρισμού τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί, είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό

Πραοαναγγέλλει, δε, ότι, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτο, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συζητήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αναφορικά με την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου, καθώς μετά την τροπολογία που ψήφισε η Βουλή χθες, Τετάρτη, η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη μεταφέρεται από τον Δήμο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πλέον, ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος μόνο για την καθαριότητα του πεζοδρομίου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και όχι για τον χώρο του Μνημείου. Σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα, το Πεντάγωνο ανέφερε πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας», κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Το Πεντάγωνο τόνισε επίσης πως η συνάντηση έγινε για τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Δούκας: Καλή τύχη στην κυβέρνηση για τη φροντίδα του Άγνωστου Στρατιώτη

«Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Aθήνας Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δένδια σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.



Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε στην ανάρτησή του: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

