Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή

Μόλις λίγες ημέρες μετά την περιέλευσή τους στο ελληνικό κράτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη (05.03.2026) από το υπουργείο Πολιτισμού, ως τεκμήρια μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κατοχής.

Όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα, υλικό που είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακό ιστότοπο δημοπρασιών τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι φωτογραφίες της συλλογής αποτελούν ιδιαίτερης βαρύτητας ιστορικά τεκμήρια, καθώς αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής και, συνολικά, το ήθος και την πατριωτική στάση όσων οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Πλέον, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να διαφυλαχθούν και να παραμείνουν προσβάσιμες στις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής μέριμνας για τη μνήμη της Αντίσταση.

