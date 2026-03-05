Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή

Αποτελούν ιδιαίτερης βαρύτητας ιστορικά τεκμήρια

Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή
05 Μαρ. 2026 14:49
Pelop News

Μόλις λίγες ημέρες μετά την περιέλευσή τους στο ελληνικό κράτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη (05.03.2026) από το υπουργείο Πολιτισμού, ως τεκμήρια μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κατοχής.

Ανήλικος απατεώνας: Συνελήφθη για παραχάραξη νομισμάτων και διακίνηση καρτών ΑΤΜ-κλώνων

Όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα, υλικό που είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακό ιστότοπο δημοπρασιών τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι φωτογραφίες της συλλογής αποτελούν ιδιαίτερης βαρύτητας ιστορικά τεκμήρια, καθώς αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής και, συνολικά, το ήθος και την πατριωτική στάση όσων οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Πλέον, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να διαφυλαχθούν και να παραμείνουν προσβάσιμες στις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής μέριμνας για τη μνήμη της Αντίσταση.

Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:09 Κύπρος: Για τρίτη φορά συναγερμός στο Ακρωτήρι
17:00 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Έχουμε μπει σε έναν νέο κόσμο», αποκαλυπτικός ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης ΒΙΝΤΕΟ
16:55 «Γεια σας ΠΑΟΚάρα. Μαζί θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚάρα», το πρώτο μήνυμα Τρινκιέρι στα Ελληνικά! ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Θρασύτατος απατεώνας έπεισε γιαγιά να βγάλει έξω από το σπίτι της 3.000 ευρώ λόγω…. ραδιενέργειας
16:36 Reuters – Νέο στάδιο στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν: Στο στόχαστρο οι υπόγειες βάσεις βαλλιστικών πυραύλων
16:29 Παρουσιάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Βουραϊκού – Προστασία του περιβάλλοντος και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής
16:21 «Η νεράιδα Ευγενία και το Τζίνι Βοηθεία» από την Αγγελική Μάνου
16:13 Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης στην Αμφιλοχία – Ποια προβλήματα εντόπισε
16:03 Γίνε μέρος της εθελοντικής ομάδας του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας
15:55 Πάτρα: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας – Μένουν οι υπογραφές για το έργο
15:47 Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Ολα τα ιστορικά ντοκουμέντα
15:45 «Έφυγε» ο δημοσιογράφος Γεράσιμος (Μάκης) Γεωργουλόπουλος
15:37 Καλή επιτυχία Εύα και Κωνσταντίνε! – Η ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
15:36 «Απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα», διαμαρτυρία Βελόπουλου και επιστολή στον Κακλαμάνη για συμπεριφορά Φλώρου
15:34 «Όποιος ξέρει, ξέρει»: Η νέα 360° καμπάνια της Lidl Ελλάς αναδεικνύει την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα μέσα από τα μάτια των καταναλωτών της
15:27 Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
15:25 «Είδαμε θραύσματα να πέφτουν δίπλα μας», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων που επέστρεψαν με πτήσεις επαναπατρισμού
15:19 Skroutz: 25% αύξηση τζίρου των καταστημάτων της Αργολίδας το 2025
15:10 Χαλκίδα: Θαυμαστές του Μπραντ Πιτ συγκεντρώνονται για να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό
15:00 Απεργία από τους διανομείς Αχαΐας: Αλγόριθμοι καθορίζουν τις αμοιβές μας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ