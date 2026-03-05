Ανήλικος απατεώνας: Συνελήφθη για παραχάραξη νομισμάτων και διακίνηση καρτών ΑΤΜ-κλώνων

Δρούσε στην Κατερίνη.

05 Μαρ. 2026 14:42
Pelop News

Στην Κατερίνη συνελήφθη χθες Τετάρτη, 4/3/2026, ανήλικος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ελληνικό FBI: Σε εξέλιξη έρευνα για απάτες με κρυπτονομίσματα, «μπάζα» 1 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 12 συλλήψεις

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από καταγγελλόμενα για οπτικοακουστικό υλικό σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να προβαίνει σε ανάληψη χρηματικού ποσού από ATM, με χρήση κάρτας – κλώνου, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση τέλεσης των καταγγελλομένων αδικημάτων.

Από την έρευνα, τη σχετική αλληλογραφία με ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του κατηγορούμενου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκαν πειστήρια που πιστοποιούν την εμπλοκή του στην υπόθεση, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,

– 2 λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία,
– αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),
– υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων
– 2 μάσκες full face,

– γκλοπ,
– πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια,
– 2 σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB.
– 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και
– προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος, είχε αποκρύψει επιμελώς τα πλαστά χαρτονομίσματα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και σε ψυγείο.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

