Το ζεύγος Ομπάμα γιόρτασε τα χρόνια γάμου: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ήταν να σε παντρευτώ»

Στο μήνυμά του, ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Εδώ και 33 χρόνια θαυμάζω τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου — και το γεγονός ότι τα καταφέρνεις όλα με τόση λάμψη. Χρόνια μας πολλά!»

04 Οκτ. 2025 15:10
Ένα απλό selfie, χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι: το ζευγάρι της Μισέλ Ομπάμα και του Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε τη λιτότητα για να τιμήσει τα 33 χρόνια έγγαμου βίου. Μια τρυφερή φωτογραφία που αναρτήθηκε ταυτόχρονα στους λογαριασμούς τους στο Instagram, συνοδευόμενη από τρυφερά λόγια προς τους 96 εκατομμύρια ακολούθους τους.

Στο μήνυμά του, ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Εδώ και 33 χρόνια θαυμάζω τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου — και το γεγονός ότι τα καταφέρνεις όλα με τόση λάμψη. Χρόνια μας πολλά!». Η Μισέλ Ομπάμα έγραψε επίσης τρυφερά λόγια στον σύζυγό της στο Instagram.

«Έχουμε διανύσει μια μεγάλη διαδρομή τα τελευταία 33 χρόνια — κι όμως, σήμερα σ’ αγαπώ ακόμη περισσότερο από την ημέρα που είπαμε “ναι”. Χρόνια μας πολλά, @BarackObama! Είμαι τόσο τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μαζί σου», έγραψε, κάτω από την ίδια φωτογραφία.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)


Η ρομαντική αυτή δήλωση έρχεται σε μια περίοδο όπου εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες ότι το ζευγάρι περνάει σοβαρή κρίση και σκέφτεται ακόμη και τον χωρισμό, έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής ζωής.
