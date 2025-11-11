Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!

Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
11 Νοέ. 2025 19:25
Σε περιοχή της Αττικής στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν σήμερα (11/11/2025) στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν η μητέρα της ανήλικης απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Αρχικά απέστειλε έγγραφη καταγγελία και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του δράστη, σύμφωνα με την οποία, η ανήλικη κόρη της διατηρούσε ερωτική σχέση με αυτόν, από τα μέσα Μαΐου έως αρχές Αυγούστου 2025, όπου και αποφάσισε η ίδια να τη διακόψει καθώς ο 19χρονος της ασκούσε ψυχολογική πίεση και επεδείκνυε υπερβολική ζήλια και συμπεριφορές που επηρέαζαν αρνητικά την ψυχολογία της.

Ο νεαρός, μη αποδεχόμενος τη διακοπή της σχέσης, ξεκίνησε να την απειλεί έως και την ημέρα υποβολής της μήνυσης, με σωρεία συνεχόμενων μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, ότι θα διαμοιράσει βίντεο σεξουαλικής τους συνεύρεσης στην οικογένειά και σε φίλους της, ότι θα αυτοκτονήσει και ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια ή σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ασκώντας της τεράστια ψυχολογική πίεση και προκαλώντας της φόβο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

