Τον έθαψαν ως «βρικόλακα» και 4 αιώνες μετά απέκτησε ξανά πρόσωπο

Μια εντυπωσιακή επιστημονική εξέλιξη έφερε στο προσκήνιο την ιστορία ενός άνδρα που θάφτηκε στην ανατολική Κροατία πριν από περίπου τέσσερις αιώνες με τελετουργικά που συνδέονταν τότε με τον φόβο των βρικολάκων. Τα οστά του εντοπίστηκαν στο φρούριο Ρατσέσα και οι ερευνητές αξιοποίησαν το κρανίο του για να δημιουργήσουν ψηφιακή αναπαράσταση της μορφής του.

Ο τάφος παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: ο νεκρός φαίνεται πως εκτάφηκε μετά την αρχική ταφή, αποκεφαλίστηκε και ξανατοποθετήθηκε στο χώμα μπρούμυτα, ενώ πάνω από τη σορό είχαν τοποθετηθεί βαριές πέτρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πρακτικές αυτές είχαν στόχο να αποτρέψουν την υποτιθέμενη «επιστροφή» του νεκρού, σύμφωνα με τις λαϊκές αντιλήψεις της εποχής.

Η αρχαιολόγος Νατάσα Σάρκιτς, μέλος της ερευνητικής ομάδας, σημειώνει ότι τα οστά μαρτυρούν μια ζωή γεμάτη βίαια περιστατικά. Η βιοαρχαιολογική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε επιβιώσει από τουλάχιστον τρεις σοβαρές επιθέσεις, με μία από αυτές να έχει αφήσει εμφανή παραμόρφωση στο πρόσωπό του. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, εκείνη την περίοδο, μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση και καχυποψία.

Στις σλαβικές παραδόσεις, η πεποίθηση ότι η ψυχή παραμένει δεμένη με το σώμα για περίπου σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο ενίσχυε τον φόβο της «επιστροφής». Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονταν διάφορα τελετουργικά μέτρα, όπως αποκεφαλισμός, κάρφωμα με πάσσαλο, καύση της σορού ή ταφή μπρούμυτα με βάρη, πρακτικές που εντοπίζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η ψηφιακή ανακατασκευή της μορφής βασίστηκε σε δεδομένα σύγχρονων ανθρωπομετρικών μελετών, ώστε να υπολογιστεί το πάχος των μαλακών ιστών πάνω στο κρανίο. Το αποτέλεσμα απεικονίζει έναν άνδρα με έντονα χαρακτηριστικά και εμφανή σημάδια από παλαιότερα τραύματα.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών δείχνουν ότι είχε ύψος περίπου 1,62 μέτρα και πέθανε μεταξύ 40 και 50 ετών. Αν και τάφηκε σε χώρο που πιθανότατα λειτουργούσε ως εκκλησία, το σημείο της ταφής —κοντά στον τοίχο— υποδηλώνει πως η κοινότητα επιθυμούσε να τον κρατήσει απομονωμένο ακόμη και μετά τον θάνατό του, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση ότι θεωρούνταν «επικίνδυνος» ή κοινωνικά ανεπιθύμητος.

