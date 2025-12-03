«Τον γνωρίζουμε από τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν ένα τρολ στη θέση εκείνη», σφοδρή επίθεση Τσελίκ σε Δένδια, ΒΙΝΤΕΟ

«Έχει βασίσει όλη τη δράση του σε αντιτουρκικές δηλώσεις» είπε αρχικά στο Haberturk ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ»

03 Δεκ. 2025 8:19
Pelop News

Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, τον οποίο έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει «τρολ», εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ.

«Τον γνωρίζουμε από τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν ένα τρολ στη θέση εκείνη. Οι δηλώσεις του απέχουν από τη διπλωματία. Έλεγαν ότι “παίζει εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, θέλει να γίνει πρωθυπουργός”. Αυτά δεν θα κάνουν κακό στην Τουρκία. Έχει βασίσει όλη τη δράση του σε αντιτουρκικές δηλώσεις» είπε αρχικά στο Haberturk ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσελίκ «η ηγεσία απαιτεί μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και της έντασης των ήδη υπαρχουσών διαφορών. Η φράση “θα εξοπλίσουμε περισσότερο τα νησιά” είναι λάθος. Είναι λάθος να κλιμακώνονται οι εντάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί τόση ένταση. Όλοι πρέπει να δεσμευθούν σε αυτό».

Ερωτηθείς, δε, αν η Τουρκία θα αντιδράσει στην επίμαχη δήλωση του κ. Δένδια, ο Ομέρ Τσελίκ επέλεξε να αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Σίγουρα υπάρχει χρόνος για τα πάντα. Η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την ατζέντα μας βάσει της ρητορικής ενός τρολ σε υπουργική θέση».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μείνουν μόνοι τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δρώντας από κοινού, θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να αναγνωρίζουμε την ΤΔΒΚ».

Κατηγόρησε, ακόμα, την ελληνοκυπριακή πλευρά για «στενή συνεργασία με τη δολοφονική σιωνιστική κυβέρνηση» λέγοντας πως «σημαίνει να γίνεται συνένοχη στη γενοκτονία». «Όσοι υποστηρίζουν την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων (σ.σ. από την Κύπρο) έχουν μετατρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά σε αποθήκη όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό;»

«Στο τέλος της ημέρας, πάντως, θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη διπλωματία και θα φροντίσουμε να κάνουμε αμοιβαία βήματα για να αποκαταστήσουμε τις γειτονικές σχέσεις με την Ελλάδα» κατέληξε ο κ. Τσελίκ.

