Τορόντο: Σοκ με οκτώ έφηβες 13 έως 16 ετών που σκότωσαν άστεγο με μαχαίρι – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκάρει ένα άγριο έγκλημα από 8 έφηβες οι οποίες γνωρίστηκαν μέσω των social media. Τα κορίτσια κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός άστεγου άντρα στο Τορόντο του Καναδά την Κυριακή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η συμμορία των τριών 13χρονων, τριών 14χρονων και δύο 16χρονων σκότωσαν τον 59χρονο σε μια πλατεία κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τορόντο μετά τα μεσάνυχτα της 18ης Δεκεμβρίου.

Περαστικοί που είδαν τα κορίτσια να μαχαιρώνουν τον άντρα ενημέρωσαν τις αρχές. Ο άντρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Το θύμα ζούσε σε μια στέγη της πόλης για άστεγους τις τελευταίες εβδομάδες, όπως έγινε γνωστό.

Οι έφηβες βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από το σημείο του εγκλήματος και, όπως ανακοινώθηκε, κουβαλούσαν «έναν αριθμό όπλων».

Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι τα κορίτσια αυτά είχαν βγει βόλτα την επίμαχη ημέρα «ψάχνοντας καβγά» καθώς περίπου δύο ώρες πριν την δολοφονία είχαν πρωταγωνιστήσει σε άλλο ένα επεισόδιο.

