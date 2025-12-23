Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και φίλαθλοι του ΝΟΠ θα αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 τον σπουδαίο Λευτέρη Κακουλίδη, o οποίος πρόσφερε πολλά στην Πάτρα και τον Ναυτικό Όμιλο, αλλά «έφυγε» άδικα και πρόωρα από τη ζωή στα 73 του χρόνια.

Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για τις 11.00 (24/12/2025) από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης

Πατρών και η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



