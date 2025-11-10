«Του χρόνου η σύνοδος»: Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Παναγιώτη Δ. Τσάμη στο Πολύεδρο

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 6:45 το απόγευμα, το Πολύεδρο φιλοξενεί την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Παναγιώτη Δ. Τσάμη με τίτλο «Του χρόνου η σύνοδος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεοδόση Αγ. Παπαδημητρόπουλου.

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 7 παρά τέταρτο το απόγευμα, στο Πολύεδρο, η ποιητική συλλογή «Του χρόνου η σύνοδος» του Παναγιώτη Δ. Τσάμη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεοδόση Aγ. Παπαδημητρόπουλου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ειρήνη Μπόμπολη, φιλόλογος, ο Γιώργος Κατσιφά-ρας, ιστορικός-φιλόλογος, ο Θεοδόσης Αγγ. Παπαδημητρόπουλος, εκδότης και ο συγγραφέας.

Ἡ σύνοδος τῶν ἐποχῶν ἐν Γένει ἀπὸ παναρχαίων καιρῶν ἕως τανῦν καὶ μέλλοντος, ἐν ἐπιγράμμασιν ἐλεγειακοῖς καὶ εἰς δεκαπεντασυλλάβους, κατ’ ἰδίωμα μικτὸν συγκεραννύον ποικίλας μορφὰς τῆς Ἑλληνικῆς εἰς ῥυθμόν τε καὶ στίχον.

Αἰῶνες κι ἂν ἐπέρασαν κ᾽ ἐξέφτισε ἡ γραφή μου,
εἰς χεῖρας τᾤρᾳ εὑρίσκομαι ᾽δικῆς σου «συγχρονίας».
Ὅσον ζητεῖς διώξῃς με καί ᾽νὰ μὲ λησμονήσῃς,
εὐθύνη θὰ σοῦ γίνωμαι, καθὼς θὰ στέκω πάντα
κομμάτιν ἀναπόσταστον ὑπάρξεως συνόλης.

