«Του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία. Πολύ ξύλο», αυτόπτες μάρτυρες για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο

Αποκαλυπτικά τα όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες του ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατο τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο μιλούν για απίστευτη βιαιότητα του 29χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»

«Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα… Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία… Πολύ ξύλο», δηλώνει χαρακτηριστικά στην κάμερα του OPEN ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Έκανε μια αναστροφή το όχημα, τον έκλεισαν, κατέβηκαν τα άτομα από τα μηχανάκια, του άνοιξαν την πόρτα, τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησαν», λέει ένας άλλος.

«Ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν τρακαρισμένο, κόσμος, αστυνομία κι είχε έρθει και ασθενοφόρο», αναφέρει ένας τρίτος.

Τον σκότωσε στο ξύλο επειδή τον έκλεισε στο δρόμο

Τα όσα προηγήθηκαν πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο που μετά από λίγο κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός περιέγραψε στους αστυνομικούς ο καθ’ ομολογίαν δράστης αλβανικής καταγωγής.

Όπως ανέφερε ο 29χρονος, χθες, λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, είχε πάρει το μηχανάκι ενός εκ των δύο Ελλήνων που προσήχθησαν στο πρωί και τη στιγμή που βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο, το θύμα του έκλεισε, όπως είπε, τον δρόμο.

Τότε ο 29χρονος πήγε να του ζητήσει τον λόγο και ο 58χρονος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς τον ακολούθησε με τη μηχανή και η συνέχεια είναι γνωστή. Τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο άνθρωπος κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει το θύμα να ψεκάζει τον δράστη με σπρέι πιπεριού.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον ίδιο τον δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

