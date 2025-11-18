Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»

Όλα εκείνα που προηγήθηκαν πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο που μετά από λίγο κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός περιέγραψε στους αστυνομικούς ο καθ’ ομολογίαν δράστης αλβανικής καταγωγής.

Όπως ανέφερε ο 29χρονος, χθες, λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, είχε πάρει το μηχανάκι ενός εκ των δύο Ελλήνων που προσήχθησαν στο πρωί και τη στιγμή που βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο, το θύμα του έκλεισε, όπως είπε, τον δρόμο.

Τότε ο 29χρονος πήγε να του ζητήσει τον λόγο και ο 58χρονος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς τον ακολούθησε με τη μηχανή και η συνέχεια είναι γνωστή. Τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο άνθρωπος κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον ίδιο τον δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

«Ήταν σαν καταδίωξη»

Κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου είχε περιγράψει το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας σαν καταδίωξη. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Αστυνομία καταδίωκε κάποιον».

Περιέγραψε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».

