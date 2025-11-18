Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»

Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο

Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»
18 Νοέ. 2025 19:41
Pelop News

Όλα εκείνα που προηγήθηκαν πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο που μετά από λίγο κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός περιέγραψε στους αστυνομικούς ο καθ’ ομολογίαν δράστης αλβανικής καταγωγής.

«Μαϊμού» επενδύσεις: «Έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο»

Όπως ανέφερε ο 29χρονος, χθες, λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, είχε πάρει το μηχανάκι ενός εκ των δύο Ελλήνων που προσήχθησαν στο πρωί και τη στιγμή που βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο, το θύμα του έκλεισε, όπως είπε, τον δρόμο.

Τότε ο 29χρονος πήγε να του ζητήσει τον λόγο και ο 58χρονος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς τον ακολούθησε με τη μηχανή και η συνέχεια είναι γνωστή. Τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο άνθρωπος κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον ίδιο τον δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

«Ήταν σαν καταδίωξη»
Κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου είχε περιγράψει το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας σαν καταδίωξη. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Αστυνομία καταδίωκε κάποιον».

Περιέγραψε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 «Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», αποκαλύψεις Τραμπ για Επστάιν
20:58 «Τους σκότωσα όλους»! Αυτός είναι ο κληρονόμος που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους! ΒΙΝΤΕΟ
20:47 Έσωσε τη γυναίκα του από σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε κατηγορούμενος!
20:37 1.100 λίρες Αγγλίας, 116 κινητά τηλέφωνα, 38.564 ευρώ, μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, λεία και «εργαλεία» εγκληματικής οργάνωσης
20:22 Σοκαριστική αυτοκτονία 75χρονου σε χωριό της Αιγιάλειας, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα
20:12 Τότε θα γίνει η πολιτική κηδεία του Αλέκο Φλαμπουράρη
20:01 Σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα: Θέλουν να στήσουν ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 ESPN: Τοποθετεί τον Αβδάλα στο Νο12 του draft του NBA!
19:41 Η ομολογία για το έγκλημα στον Νέο Κόσμο: «Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα»
19:30 Μερτς: Ζητά αυξημένα μέτρα στη Γερμανία υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές
19:18 Τετέι: Ιστορική διάκριση, τιμήθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού
19:10 Το χάος στο διαδίκτυο και η συγνώμη της Cloudflare:«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»
19:00 Οι πολίτες ξέρουν τι απειλεί τη Δημοκρατία
18:48 «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες», το καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
18:45 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη.
18:28 Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος: Η Πάτρα στο επίκεντρο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης»
18:21 «Μαϊμού» επενδύσεις: «Έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο»
18:20 Ισχυρά αποτελέσματα με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,7 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,4 δισ. για το εννεάμηνο 2025
18:10 Ερώτηση Παπανδρέου και βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το υψηλό κόστος μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας
18:06 Μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία και με Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ