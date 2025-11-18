«Μαϊμού» επενδύσεις: «Έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο»

Στη φυλακή οδηγούνται ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!

Το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις φέρεται να έχει «αρχηγό» έναν απότακτο αστυφύλακα της ΕΛ.ΑΣ., «υπαρχηγό» γνωστό επιχειρηματία και τρία ακόμα μέλη: τη σύντροφο του αρχηγού, τον σωματοφύλακα του υπαρχηγού κι έναν 46χρονο που είχε τον ρόλο να βρίσκει τα υποψήφια θύματα.

«Α… πες μου την αλήθεια σε παρακαλώ. Αν την Δευτέρα δεν πάρω λεφτά εξαφανίζομαι σαν τον κλέφτη από την πόλη που μένω και μάλιστα τις τελευταίες υπέγραψα επιταγή… Σε παρακαλώ ως εδώ. Δεν αντέχω άλλο… Το μεσημέρι βαρούσα το κεφάλι μου στον τοίχο… Σε εκλιπαρώ βοήθησέ με αν με συμπάθησες έστω και λίγο», λέει θύμα προς τον φερόμενο ως αρχηγό. Κάποιοι εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Θύμα: Πάντως έχοντας χάσει 400.000 ευρώ και να μου βάζεις και χοντρό χέρι γιατί πιέζω είναι αδιανόητο. Εγώ τέτοιο χέρι δεν σου έβαλα ποτέ, ούτε απείλησα παρόλο που καταστράφηκα. Οκ, να είσαι καλά.

Αρχηγός: Ρε κατάλαβα ότι είσαι φίλος μου, κατάλαβα τους μιλάω ελεύθερα, δεν σου είπα ποτέ ότι μου βάζεις χέρι, άσε με να λειτουργήσω λίγες ημέρες για να έχω αποτέλεσμα, είμαι δίπλα σου, ο μόνος που σου μιλάει είμαι και το ξέρεις, θα τα φτιάξω όλα.

Όπως προκύπτει, ο αρχηγός άλλες φορές έδινε υποσχέσεις που δεν τηρούσε και άλλες απέφευγε τα θύματά του. «Δουλευόμαστε; Από το μεσημέρι σε παίρνω τηλέφωνο και μου λες θα σε πάρω σε λίγο. Θα σε πάρω σε δυο λεπτά μου είπες στο προηγούμενο τηλέφωνο που σου έκανα». Εγκλωβισμένοι σε ένα αδιέξοδο, κατεστραμμένοι οικονομικά και φοβισμένοι για μία σειρά από υποχρεώσεις που συνέχιζαν να τρέχουν: – Θύμα: Τι γίνεται;

Αρχηγός: Περιμένω να μου πούνε ότι σου κάνανε μία μεταφορά 5.000. Όταν σου μπαίνουν λεφτά, σε ειδοποιούν στο κινητό. – Θύμα: Όχι, εμένα δεν με ενημερώνει. – Αρχηγός: Καλά θα με πάρουν αυτοί, απλώς όταν με πάρουν θα σε πάρω να πας να δεις.

Θύμα: Δεν έχω τίποτα, αλλά όπως και να έχει θα με πάρεις τηλέφωνο και θα κοιτάξω στο κομπιούτερ, μπορώ και στο τηλέφωνο. Αυτοί οι διάλογοι, μαζί με μια σειρά από εικόνες και στοιχεία της αστυνομικής έρευνας βρίσκονται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις καταγγελίες να συνεχίζονται και να προκαλούν αίσθηση. Νέοι διάλογοι του κυκλώματος Σε άλλους διαλόγους, καταγράφονται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, με τον φερόμενο ως υπαρχηγό: – Υπαρχηγός: Λοιπόν, εγώ θα πάω να πάρω τώρα αυτόν. Και μετά θα με πάρεις τηλέφωνο, θα σε έχω ανοιχτή ακρόαση.

Αρχηγός: Είμαι με έναν άνθρωπο, θα μου πεις εσύ. – Υπαρχηγός: Ναι, δεν είμαι μόνος μου θα πω. Θα μου πεις: Γιατί δεν ήρθες ρε συ; Θα σου πω: Δεν είμαι μόνος μου. Θα μου πεις: Τι είναι; Φίλος σου; Ναι είναι ξηγημένος, είναι ωραίος τύπος, θα πω. Πες: Ανέβα βρε, δεν έγινε τίποτα. Εδώ είμαστε αρχηγοί κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αρχηγός: Ρε δεν πειράζει έλα πάνω τώρα, θα σου πω. Κλεμμένα τα έχουμε τα λεφτά;

Υπαρχηγός: Εντάξει. Αρχηγός: Έγινε ρε.

Όταν πλέον ο υπαρχηγός έχει φτάσει με το νέο θύμα στο Λουτράκι: – Υπαρχηγός: Έλα αδερφέ μου – Αρχηγός: Καλά γιατί δεν ήρθες; Μου έστειλες τον (…) με τα λεφτά και δεν ήρθες; – Υπαρχηγός: Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με παρέα. Είμαι με το παλικάρι που σου είπα για την δουλειά. – Αρχηγός: Και τι θα μας φάει το παλικάρι; Θα μας πάρει τα λεφτά δηλαδή; Έλα πάνω, γιατί έχω τα ταμεία, να σε δω λίγο και να πάμε να φάμε μετά. – Υπαρχηγός: Οκ να έρθουμε πάνω δηλαδή; – Αρχηγός: Πάρε και το παλικάρι δεν πειράζει. – Υπαρχηγός: Σε ποια σουίτα να έρθουμε; – Αρχηγός: Στην 370 ρε φίλε, εκεί που κάνω τα ταμεία.

