Τουλάχιστον 17 αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές από ιρανικά πλήγματα

Τουλάχιστον 17 αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας The New York Times.

Η έρευνα βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, επιβεβαιωμένα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, καταγράφοντας σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις αεράμυνας αλλά και διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ.

Πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, τουλάχιστον 11 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που διατηρούν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν στόχευσε σειρά αμερικανικών βάσεων, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, η βάση Camp Buehring και η αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, καθώς και η αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των πυραύλων και drones αναχαιτίστηκε από τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, εγκαταστάσεις επικοινωνιών και άλλες υποδομές.

Θύματα και οικονομικό κόστος

Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών παραμένει δύσκολη. Ωστόσο, εκτίμηση του Πεντάγωνο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε ότι μόνο η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν προκάλεσε ζημιές περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την 1η Μαρτίου, ιρανικό drone έπληξε κτίριο στο λιμάνι Σουαϊμπά στο Κουβέιτ, όπου διέμενε στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς. Την ίδια ημέρα ένας ακόμη στρατιωτικός σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επίθεση σε αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε επτά.

Επιθέσεις σε συστήματα αεράμυνας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα πλήγματα σε συστήματα αεράμυνας και ραντάρ που προστατεύουν αμερικανικές και συμμαχικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, δορυφορικές εικόνες δείχνουν σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό ραντάρ, ενώ πλήγματα έχουν καταγραφεί και σε εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο Κατάρ, κοντά στην περιοχή Umm Dahal, καταγράφηκαν ζημιές σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης τύπου AN/FPS-132, αξίας περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο παρέχει κάλυψη σε ακτίνα περίπου 4.800 χιλιομέτρων.

Πύραυλοι έφτασαν έως την Τουρκία

Η ένταση της σύγκρουσης φάνηκε και από το γεγονός ότι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έφτασαν μέχρι την Τουρκία.

Στις 4 Μαρτίου, το ΝΑΤΟ αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, όπου σταθμεύει σημαντική δύναμη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Λίγο αργότερα, δεύτερος πύραυλος εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από τις δυνάμεις της Συμμαχίας.

Πλήγματα και σε διπλωματικές αποστολές

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο σε στρατιωτικούς στόχους. Το Ιράν φέρεται να έχει πλήξει και διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι και τις πρεσβείες στο Κουβέιτ και το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έκλεισαν προσωρινά.

Παρά την ένταση των επιθέσεων, αναλυτές εκτιμούν ότι οι ζημιές δεν θα επηρεάσουν δραστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο αμερικανικός στρατός διαθέτει εκτεταμένα δίκτυα αισθητήρων, αεροσκαφών και διαστημικών συστημάτων για τη συλλογή πληροφοριών και την έγκαιρη προειδοποίηση.

