Τουλάχιστον 60 καταγγελίς για σεξουαλική κακοποίηση από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 60 γυναίκες δηλώνουν πως κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον πρώην ιδιοκτήτη του Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

Ένα ντοκιμαντέρ του BBC που προβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι οι γυναίκες καταγγέλουν ότι ο Φαγέντ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβιο σε ηλικία 94 ετών, τις βίασε και τις κακοποίησε σεξουαλικά στα χρόνια που μεσουρανούσε ως ιδιοκτήτης της πολυτελούς πολυκαταστήματος στο Λονδίνο.

Οι κατηγορίες καθιστούν τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο την πιο πρόσφατη προσωπικότητα υψηλού προφίλ που προστίθεται σε έναν κατάλογο πλούσιων και ισχυρών ανδρών, όπως ο παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, που έχουν κατηγορηθεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

‘They can now confirm they represent 60 alleged survivors.’ @CameronDLWalker reports after it’s revealed that the lawyers representing the alleged victims of Mohamed Al-Fayed have implicated Fulham Football Club. pic.twitter.com/WElji0Ebqo

«Η ανταπόκριση ήταν απλώς τεράστια», ανέφεραν οι δικηγόροι σε ανακοίνωσή τους. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκπροσωπούμε πλέον 60 επιζώντες, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι».

Η νομική ομάδα δήλωσε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της τηλεοπτικής αποκάλυψης, επικοινώνησαν μαζί τους άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αναφέρει το France24.

«Η διεκδικήσεις μας γίνονται όλο και πιο παγκόσμιες… Αναμέναμε ότι όπου πήγαινε ο Αλ Φαγέντ, θα ακολουθούσε η κακοποίηση», αναφέρεται στη δήλωση.

«Δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε αληθινό. Έχουμε τώρα στην κατοχή μας αξιόπιστα στοιχεία για κακοποίηση σε άλλες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις του Αλ Φαγέντ, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Fulham». Οι Βρετανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι έλαβαν δύο φορές στοιχεία εναντίον του Φαγέντ.

Two women who claim they were sexually assaulted by Mohamed al Fayed allege Dr Ann Coxon “knew” the “intrusive” and “unnecessary” tests were being carried out for the former Harrods boss so he could assault them.https://t.co/dKyOMLHBAS pic.twitter.com/ZEtrIRNYp5

— Sky News (@SkyNews) September 26, 2024