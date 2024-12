Τουλάχιστον δέκα νεκροί στην Βραζιλία: Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε τουριστική πόλη ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπλάνο με δέκα επιβαίνοντες έπεσε σήμερα σε καταστήματα στο κέντρο της τουριστικής πόλης Γκραμάντο στη νότια Βραζιλία.

Το παραπάνω ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν επιζώντες.

«Δυστυχώς, οι πρώτες αναφορές λένε ότι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος δεν επιβίωσαν», έγραψε ο κυβερνήτης Εντουάρντο Λάιτε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.

