Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ

Τραυματίστηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ
05 Φεβ. 2026 19:20
Pelop News

Συναγερμός  σήμανε στην αερογέφυρα μετά το τούνελ της Μακύνειας Ναυπακτίας, όπου άτομο φέρεται να απειλούσε να πέσει. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Ευλογιά προβάτων: Στη Δυτική Ελλάδα τα μισά νέα κρούσματα – Τρίτη πανελλαδικά η Αχαϊα με 196 κρούσματα

Μάλιστα στην προσπάθεια να ξεφύγει από τους πυροσβέστες που έσπευσαν για βοήθεια τραυματίστηκε και ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:49 Ο βίος και η πολιτεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι
19:41 Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά μένει ΝΒΑ και γίνεται συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο!
19:31 «Ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη», αποκαλύψεις από τη θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα
19:20 Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 «Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι, έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο», η αποκάλυψη της Ιμάν Κελίφ
19:00 Η Ουκρανία δεν θέλει να υποταχθεί
18:50 Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο
18:41 «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει», τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
18:30 Ευλογιά προβάτων: Στη Δυτική Ελλάδα τα μισά νέα κρούσματα – Τρίτη πανελλαδικά η Αχαϊα με 196 κρούσματα
18:20 ΕΟΔΥ: Επτά θάνατοι από COVID-19 και 9 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα
18:11 Ο 50χρονος σμήναρχος ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ Κίνας, η παρακολούθηση από την ΕΥΠ, πώς έφτασαν στα ίχνη του
18:00 Αξιοποίηση 22 αεροδρομίων: Μένει εκτός πλάνου ο Άραξος;
17:50 Ταυτοποιήθηκαν από τη ΔΕΑΒ οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που πέταξαν την ομπρέλα στο ντέρμπι
17:40 Αριζόνα: Ελικόπτερο της Αστυνομίας συνετρίβη στη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες
17:38 Πάτρα – Ψωμάς: «Πόσες οφειλές έχετε διαγράψει από το Δήμο;» – Πλέσσας: «Κάντε το άθροισμα»
17:30 Πάτρα: Σε αυξημένη ετοιμότητα το σύστημα Υγείας για το Καρναβάλι – Που θα στηθούν υποδομές
17:21 Αυστραλία: Έκλεψαν το άγαλμα του Γκάντι βάρους 420 κιλών!
17:10 Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού: Έφοδος στο εργοστάσιο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη
17:08 Καρκίνος παχέος εντέρου: Σε ποια χώρα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών
17:00 Ο Στέφανος Κορκολής στην «Π»: «Ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι οικογένειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ