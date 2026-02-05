Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην αερογέφυρα μετά το τούνελ της Μακύνειας Ναυπακτίας, όπου άτομο φέρεται να απειλούσε να πέσει. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Μάλιστα στην προσπάθεια να ξεφύγει από τους πυροσβέστες που έσπευσαν για βοήθεια τραυματίστηκε και ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

