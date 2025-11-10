Τούνη για δίκη για την υποθεση revenge porn: «Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία»

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την γνωστή influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη. Η διαδικασία αποφασίστηκε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων που εμπλέκονται, κατόπιν αιτήματος της πλευράς της κατηγορούσας. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η μετατροπή της δίκης σε «reality show».

Η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 9:30 π.μ., συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο, τις στενές φίλες της Στέλλα Πάσσαρη και Λένια, καθώς και τον δικηγόρο της. Η παρουσία των αγαπημένων της προσώπων αναδεικνύει την ηθική στήριξη που λαμβάνει εν μέσω αυτής της δύσκολης διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα του Ιουλίου 2017 στη Χαλκιδική, όπου δύο άνδρες – ο τότε σύντροφος της Τούνη, 37 ετών, και ένας φίλος του, 43 ετών, που φέρεται να κρατούσε την κάμερα – κατηγορούνται για τη μαγνητοσκόπηση και διάδοση ιδιωτικού βίντεο σε τρίτα πρόσωπα και πορνογραφικές ιστοσελίδες. Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η πράξη προκάλεσε σοβαρή ηθική βλάβη στην καταγγέλλουσα, η οποία είχε μιλήσει δημόσια για τις συνέπειες στην ψυχολογική και επαγγελματική της ζωή.

Έξω από το δικαστήριο, η influencer, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έρχομαι εδώ ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δύο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή». Επέμεινε ότι περιμένει την απόδοση δικαιοσύνης και τόνισε: «Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι».

