Τούνη για δίκη για την υποθεση revenge porn: «Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία»

Εμμφανώς φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ξεκινά η εκδίκαση της υπόθεσης, κεκλεισμένων των θυρών.

Τούνη για δίκη για την υποθεση revenge porn: «Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία»
10 Νοέ. 2025 10:27
Pelop News

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την γνωστή influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη. Η διαδικασία αποφασίστηκε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων που εμπλέκονται, κατόπιν αιτήματος της πλευράς της κατηγορούσας. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η μετατροπή της δίκης σε «reality show».

Η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 9:30 π.μ., συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο, τις στενές φίλες της Στέλλα Πάσσαρη και Λένια, καθώς και τον δικηγόρο της. Η παρουσία των αγαπημένων της προσώπων αναδεικνύει την ηθική στήριξη που λαμβάνει εν μέσω αυτής της δύσκολης διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα του Ιουλίου 2017 στη Χαλκιδική, όπου δύο άνδρες – ο τότε σύντροφος της Τούνη, 37 ετών, και ένας φίλος του, 43 ετών, που φέρεται να κρατούσε την κάμερα – κατηγορούνται για τη μαγνητοσκόπηση και διάδοση ιδιωτικού βίντεο σε τρίτα πρόσωπα και πορνογραφικές ιστοσελίδες. Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η πράξη προκάλεσε σοβαρή ηθική βλάβη στην καταγγέλλουσα, η οποία είχε μιλήσει δημόσια για τις συνέπειες στην ψυχολογική και επαγγελματική της ζωή.

Έξω από το δικαστήριο, η influencer, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έρχομαι εδώ ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δύο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή». Επέμεινε ότι περιμένει την απόδοση δικαιοσύνης και τόνισε: «Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:39 Μαρινάκης για Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιο» – Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για «αλλόκοτη στάση» στο φορολογικό
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ