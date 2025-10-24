Τουρκία: Αστυνομική επιδρομή στο αντιπολιτευόμενο κανάλι, σύλληψη του διευθυντή

Η τουρκική αστυνομία εισέβαλε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στα στούντιο του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού TELE1 στην Κωνσταντινούπολη.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη του διευθυντή του καναλιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και για συνεργασία με ξένες υπηρεσίες.

Η επιδρομή έγινε παρουσία των δημοσιογράφων του καναλιού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Hurriyet», οι αρχές αναζητούν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Ιμάμογλου, μαζί με τον διευθυντή του TELE1 και μέλη εγκληματικής οργάνωσης, συνεργάστηκαν με ξένα δίκτυα για να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών του 2019, στις οποίες ο δήμαρχος είχε επικρατήσει.

Gökhan Kayış: “11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin arama emriyle TEM ekipleri TELE1 TV’de arama yapılıyor.” pic.twitter.com/6G6v0oUDtk — Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Πηγή: ΣΚΑΙ, twitter

