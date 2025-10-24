Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ

Η έρευνα διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ συνελήφθη ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Μερντάν Γιαναρντάγ.

Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
24 Οκτ. 2025 11:06
Pelop News

Συναγερμός το πρωί στην Τουρκία, όταν έγινε επιχείρηση στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού TELE1 στην Τουρκία πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατόπιν δικαστικής εντολής. Η έρευνα διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ συνελήφθη ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Μερντάν Γιαναρντάγ.

Ο δημοσιογράφος Γκιόχαν Καϊίς, παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του TELE1, μετέδωσε την επιχείρηση ζωντανά, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι τα αστυνομικά κλιμάκια βρίσκονταν στο κανάλι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε, περίπου 50 μέλη της TEM συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο Καϊίς δήλωσε ότι ρώτησε τον επικεφαλής της ομάδας εάν ο Μερντάν Γιαναρντάγ είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση και εκείνος απάντησε: «Δεν μπορείτε να τον προσεγγίσετε». Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της απάντησης, υπέθεσε πως ο Γιαναρντάγ είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Λίγο αργότερα, η Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, συνελήφθη το πρωί στο πλαίσιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη Hurryiet, ο συλληφθείς κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και ξένων υπηρεσιών.


Ίδιες πηγές τονίζουν πως η αστυνομία αναζητά στοιχεία ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον διευθυντή ειδήσεων του TELE1 και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα των τοπικών εκλογών του 2019.

Ο  δικηγόρος του Γιαναρντάγ, Μπιλγκιουτάι Χακί Ντούρνα, μιλώντας στο TELE1, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης. «Έχω δει μόνο την ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Δυστυχώς, στη χώρα μας συχνά διατυπώνονται σοβαρές κατηγορίες χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και άνθρωποι στερούνται την ελευθερία τους χωρίς θεμελίωση. Θα μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα για να έχω πρόσβαση στον φάκελο», δήλωσε.

Ο Ντούρνα τόνισε επίσης ότι «είναι αδύνατον να τεθεί υπό αμφισβήτηση η πατριωτική ταυτότητα του Μερντάν Γιαναρντάγ» και πρόσθεσε: «Στη χώρα μας οι άνθρωποι αναγκάζονται να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι μίλησε με την οικογένεια του δημοσιογράφου μετά το πέρας της έρευνας. «Η οικογένειά του, όπως και ο ίδιος, παραμένει ψύχραιμη και αξιοπρεπής. Ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο λόγω της δουλειάς του. Ηθικά είναι δυνατοί και θα προχωρήσουμε μαζί στη νομική διαδικασία», ανέφερε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ