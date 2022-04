Τουρκία: Ένας νεκρός από έκρηξη βόμβας σε λεωφορείο

Ένας δεσμοφύλακας σκοτώθηκε από έκρηξη που έπληξε λεωφορείο σήμερα στη βορειοδυτική τουρκική επαρχία της Προύσας, δήλωσε ο κυβερνήτης, Γιακούπ Τζανμπολάτ, προσθέτοντας ότι πιστεύεται πως προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Δεν είναι σαφές ποιος πραγματοποίησε τη βομβιστική επίθεση, δήλωσε ο Τζανμπολάτ προσθέτοντας ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί δίπλα σε ηλεκτρικό στύλο και πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό τη στιγμή που διερχόταν το λεωφορείο που μετέφερε προσωπικό φυλακών.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη ενώ δύο ή τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, αλλά πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

BREAKING 🇹🇷Turkey🇹🇷 : Pictures aftermath of the bomb explosion on a bus carrying prison guards in Bursa#Bursa #Turkey pic.twitter.com/IdfzcvJomn

