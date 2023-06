Τουρκία: Ενωτικός ο Ερντογάν στην πρώτη ομιλία μετά την ορκωμοσία του – Η αναφορά στη Γαλάζια Πατρίδα

Ενωτικός φάνηκε να είναι ο 13ος πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του ομιλία μετά την ορκωμοσία του.

Έξι ημέρες μετά τη νίκη του στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ορκίστηκε για την τρίτη προεδρική θητεία του το μεσημέρι του Σαββάτου (03.06.2023), παρουσία πλήθους ηγετών και υπουργών εξωτερικών που παρακολούθησαν την τελετή στο τουρκικό κοινοβούλιο στην Άγκυρα.

Στην πρώτη του ομιλία ως 13ος πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε ενωτικός, ενώ αναφέρθηκε και στη Γαλάζια Πατρίδα: “Στη νέα εποχή, οι συνομιλητές μας θα αντιμετωπίσουν αυτούς που πολεμούν πιο αποφασιστικά τις τρομοκρατικές οργανώσεις εντός και εκτός των συνόρων τους, προστατεύουν πιο σθεναρά τα δικαιώματα των ίδιων και των αδερφών τους στη Γαλάζια Πατρίδα, και ανεβάζουν τον πήχη στην οικονομία και την ασφάλεια. Με λίγα λόγια, θα έχουν να κάνουν με μία πιο αποφασιστική, πιο γενναία, πιο συμπονετική, πιο ενεργή Τουρκία”.

Τουρκία: Η ορκωμοσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – Στις 22.00 ανακοινώνει τη νέα κυβέρνηση ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ερντογάν κάλεσε τους Τούρκους να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να επικεντρωθούν στο μέλλον: “Θα αγκαλιάσουμε και τα 85 εκατομμύρια (των Τούρκων), ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις τους (…) Ας βάλουμε στην άκρη τη δυσφορία της προεκλογικής περιόδου. Ας αναζητήσουμε τρόπους συμφιλίωσης”, είπε, και πρόσθεσε ότι τα 85 εκατομμύρια των Τούρκων πρέπει να ενωθούν “σαν τα τούβλα στον τοίχο”, γιατί η χώρα χρειάζεται ενότητα και αλληλεγγύη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Ο Τούρκος πρόεδρος προανήγγειλε την αναθεώρηση του συντάγματος, λέγοντας ότι “θα σώσουμε τη δημοκρατία μας από το σημερινό σύνταγμα, το οποίο είναι προϊόν του πραξικοπήματος του 1980, υποσχόμενος ότι το νέο θα είναι “φιλελεύθερο και χωρίς αποκλεισμούς”.

Επαναλαμβάνοντας ότι “ο αιώνας της Τουρκίας έχει αρχίσει“, τόνισε ότι “μαζί πρέπει να κοιτάξουμε προς τα εμπρός, να επικεντρωθούμε στο μέλλον και να προσπαθήσουμε να πούμε νέα πράγματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος”.

With the “Century of Türkiye” started, the path to the rise of Türkiye is now before us, says President Recep Tayyip Erdogan at his inauguration ceremony, which was attended by top officials from over 80 countries https://t.co/7spwKc6a3Q pic.twitter.com/y7wKEC4IH1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2023