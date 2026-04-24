Τουρκία: Ένταση στην Άγκυρα με διαμαρτυρία ανθρακωρύχων

Ένταση σημειώθηκε σήμερα στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των ανθρακωρύχων της Doruk Madencilik, με την αστυνομία να προχωρά σε επέμβαση για την αποτροπή πορείας προς το Υπουργείο Ενέργειας. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας εδώ και ημέρες, διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων και την κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι ανθρακωρύχοι που πραγματοποιούν απεργία πείνας επιχείρησαν να κινηθούν προς το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν, ακόμη και με δακρυγόνα, και να αποκλείουν την πορεία τους.

Οι εργάτες, εμφανώς εξαντλημένοι από την πολυήμερη απεργία πείνας, αντέδρασαν έντονα. Έβγαλαν τα πουκάμισά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, φώναζαν συνθήματα όπως «Θα νικήσουμε αντιστεκόμενοι» και χτυπούσαν τα κράνη τους στο έδαφος, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον αστυνομικό αποκλεισμό.

YA BİZİ ÖLDÜRÜN, YA HAKKIMIZI VERİN! Biz vatan haini değiliz, biz emekçiyiz, biz madenciyiz, biz düşman değiliz! Tüm Ankara halkını Kurtuluş Parkı’na çağırıyoruz! #HakkımıVerDorukMadencilik pic.twitter.com/PEGY70j6Hy — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 24, 2026



Η ένταση οδήγησε ακόμη και σε λιποθυμία ορισμένων απεργών, με τρεις ανθρακωρύχους να καταρρέουν και να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Εργαζομένων Μεταλλείων αντέδρασε με οργή: «ας δουν και ας ακούσουν όλοι για τη μεταχείριση που λαμβάνει ο εργαζόμενος!», τόνισε.

Αντιπαράθεση με τις αρχές και προειδοποιήσεις για συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι εργάτες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό προχωρώντας προς τα οδοφράγματα, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν.

O εκπρόσωπος του συνδικάτου Μπασαράν Ακσού προειδοποίησε ότι «δεν θα φύγουμε από την Άγκυρα μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα είναι οι υπουργοί οι ‘αφέντες των σκλάβων’! Ας μας στείλουν σε ορυχεία, σε χωράφια, να σκουπίζουμε τους δρόμους, στις αγορές… Ας μας στείλουν! Δώστε μαστίγια στην αστυνομία, ας μας μαστιγώσουν κι εμάς! Ή κάντε τους κι αυτούς σκλάβους!».

Παράλληλα, το συνδικάτο απηύθυνε κάλεσμα ευρύτερης συμμετοχής: «Καλούμε όλη την Τουρκία να συμμετάσχει στην εξέγερση των ανθρακωρύχων!».

