Τουρκία: Ένταση στην Άγκυρα με διαμαρτυρία ανθρακωρύχων

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν επιδείνωση συνθηκών και απώλεια δικαιωμάτων μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας του ορυχείου.

24 Απρ. 2026 12:48
Pelop News

Ένταση σημειώθηκε σήμερα στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των ανθρακωρύχων της Doruk Madencilik, με την αστυνομία να προχωρά σε επέμβαση για την αποτροπή πορείας προς το Υπουργείο Ενέργειας. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας εδώ και ημέρες, διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων και την κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι ανθρακωρύχοι που πραγματοποιούν απεργία πείνας επιχείρησαν να κινηθούν προς το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν, ακόμη και με δακρυγόνα, και να αποκλείουν την πορεία τους.

Οι εργάτες, εμφανώς εξαντλημένοι από την πολυήμερη απεργία πείνας, αντέδρασαν έντονα. Έβγαλαν τα πουκάμισά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, φώναζαν συνθήματα όπως «Θα νικήσουμε αντιστεκόμενοι» και χτυπούσαν τα κράνη τους στο έδαφος, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον αστυνομικό αποκλεισμό.


Η ένταση οδήγησε ακόμη και σε λιποθυμία ορισμένων απεργών, με τρεις ανθρακωρύχους να καταρρέουν και να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Εργαζομένων Μεταλλείων αντέδρασε με οργή: «ας δουν και ας ακούσουν όλοι για τη μεταχείριση που λαμβάνει ο εργαζόμενος!», τόνισε.

Αντιπαράθεση με τις αρχές και προειδοποιήσεις για συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι εργάτες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό προχωρώντας προς τα οδοφράγματα, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν.

O εκπρόσωπος του συνδικάτου Μπασαράν Ακσού προειδοποίησε ότι «δεν θα φύγουμε από την Άγκυρα μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα είναι οι υπουργοί οι ‘αφέντες των σκλάβων’! Ας μας στείλουν σε ορυχεία, σε χωράφια, να σκουπίζουμε τους δρόμους, στις αγορές… Ας μας στείλουν! Δώστε μαστίγια στην αστυνομία, ας μας μαστιγώσουν κι εμάς! Ή κάντε τους κι αυτούς σκλάβους!».

Παράλληλα, το συνδικάτο απηύθυνε κάλεσμα ευρύτερης συμμετοχής: «Καλούμε όλη την Τουρκία να συμμετάσχει στην εξέγερση των ανθρακωρύχων!».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
