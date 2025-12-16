Τουρκία: Νέες ποινές για το στοιχηματικό σκάνδαλο σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές!

Στην Τουρκία το φθινόπωρο, το μεγάλο σκάνδαλο που «έσκασε» σχετικά με την εμπλοκή παικτών, αλλά και διαιτητών, σε παράνομο στοιχηματισμό συγκλόνισε το ποδόσφαιρο της χώρας και θορύβησε την ευρωπαϊκή σκηνή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας της χώρας επέβαλε νέες ποινές σε συνολικά 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές.

Πριν από περίπου έναν μήνα, πάνω από χίλιοι παίκτες παραπέμφθηκαν στην δικαιοσύνη όπως παράλληλα και πολλοί διαιτητές, αλλά και παράγοντες ομάδων.

Όσον αφορά τους παίκτες, οι ποινές που είχαν επιβληθεί τότε πήραν… παραμάζωμα δημοφιλή ονόματα, όπως αυτό του Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ που αποβλήθηκε μάλιστα και από την εθνική Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις νέες τιμωρίες, από τους 224 ποδοσφαιριστές οι 197 είναι ερασιτέχνες, ενώ πέντε από τους 24 διαιτητές «σφυρίζουν» στην Α’ κατηγορία της χώρας.

Οι ποινές τους ποικίλλουν και κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο.

Όπως είναι προφανές, το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού έπεσε σαν βόμβα στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας και απ’ ό,τι φαίνεται θα παραμείνει πρωτοσέλιδο για πολύ καιρό ακόμη καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Πειθαρχικής Επιτροπής:

«Στη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Ποδοσφαιρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου με ημερομηνία 16.12.2025 και αριθμό 37, το ακόλουθο ζήτημα παραπέμφθηκε στο Συμβούλιό μας σύμφωνα με το άρθρο 57 του Πειθαρχικού Κανονισμού Ποδοσφαίρου (FDT)… 197 ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται στις λίστες της ”Ομάδας Α” είτε δύνανται να αγωνιστούν σε επαγγελματικούς αγώνες με τη συμπερίληψή τους στο ρόστερ, σύμφωνα με τους κανονισμούς των αντίστοιχων διοργανώσεων. Πέραν των 1.024 ποδοσφαιριστών που παραπέμφθηκαν στην PFDK στις 10.11.2025, ολοκληρώθηκαν επίσης οι έρευνες για 27 ποδοσφαιριστές».

