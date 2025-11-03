Τουρκία: Ο Ερντογάν κατηγορεί την Χαμάς

«Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 200 αθώους ανθρώπους από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δεν έχει σταματήσει την κατοχή και τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη» υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος

Τουρκία: Ο Ερντογάν κατηγορεί την Χαμάς
03 Νοέ. 2025 12:55
Pelop News

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τη Δευτέρα ότι είναι ζωτικής σημασίας τα μουσουλμανικά έθνη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 200 αθώους ανθρώπους από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δεν έχει σταματήσει την κατοχή και τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη», υποστήριξε επίσης ο πρόεδρος Ερντογάν.

«Φαίνεται ότι η Χαμάς είναι σε μεγάλο βαθμό αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», επέμεινε προσθέτοντας ότι είναι «απαραίτητο» ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης «να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας».

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τα στρατεύματά του αντέδρασαν μόνο σε άμεσες απειλές που έθεσαν Παλαιστίνιοι, και επιμένει ότι η Χαμάς είναι αυτή που παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, μη επιστρέφοντας τις σορούς των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, αλλαγής του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ή οποιεσδήποτε προσπάθειες που θα βλάψουν την ιερότητα του Τεμένους Αλ-Άκσα» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία του Σουδάν πρέπει να προστατεύονται, είναι σημαντικό να σταθούμε στο πλευρό του σουδανικού λαού, σημείωσε επίσης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ