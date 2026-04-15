Τουρκία: Προβληματισμός και μυστήριο από την διπλή επίθεση σε σχολεία, τι συμβαίνει;

Προβληματισμός και μυστήριο έχουν προκαλέσει οι δυο επιθέσεις σε σχολεία της χώρας, σε διάστημα δυο ημερών , σε μια χώρα όπου οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία ήταν εξαιρετικά σπάνιες. Αυτό ίσχυε μέχρι σήμερα, όταν καταγράφηκε η δεύτερη μέσα σε 24 ώρες.

Στην πρώτη, χθες Τρίτη στο Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούφα, ο δράστης που ήταν απόφοιτος του σχολείου προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρώπων πριν αυτοκτονήσει. Στη δεύτερη σήμερα, επίσης νοτιοανατολικά, στο Καχραμανμαράς, ο δράστης ήταν μόλις 14 ετών, εν ενεργεία μαθητής του σχολείου, κι όμως σκότωσε τρεις ανθρώπους. Δύο επιθέσεις, με λουτρό αίματος, είναι κάτι το πραγματικά σπάνιο για τη γείτονα.

Τι έγινε στις δύο επιθέσεις στην Τουρκία

Τα βασικά στοιχεία για τις δύο επιθέσεις σε σχολεία της Τουρκίας, έχουν ως εξής:

Επίθεση 1η, 14 Απριλίου, στο Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούφα: Πρώην μαθητής του εν λόγω λυκείου, 19 ετών, τραυμάτισε με κυνηγετικό όπλο 16 άτομα. Φέρεται να πυροβολούσε αδιακρίτως μέσα στο σχολείο και αυτοκτόνησε όταν εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Επίθεση 2η, 15 Απριλίου, στο Καχραμανμαράς: Μαθητής γυμνασίου, 14 ετών, άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και καθηγητών, προκαλώντας τον θάνατο 2 μαθητών και ενός καθηγητή και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ακόμη ατόμων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε φτάσει στο σημείο με μεγάλο αριθμό όπλων που κατείχε ο πατέρας του, πρώην αστυνομικός, ο οποίος και κρατείται από το απόγευμα. Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κίνητρό του επίσης ερευνάται.

«Μπλόκο» στα ΜΜΕ για τη δεύτερη επίθεση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ δήλωσε ότι οι εισαγγελείς ξεκίνησαν άμεση έρευνα για τους πυροβολισμούς.

Ειδικά για την επίθεση στο Καχραμανμαράς, το RTÜK, το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας, γνωστοποίησε ότι επέβαλε απαγόρευση μετάδοσης ειδήσεων, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Η κίνηση αυτή δείχνει αν μη τι άλλο πως οι αρχές αξιολογούν την υπόθεση ως ιδιαιτέρως σοβαρή και θέλουν να σταματήσουν τη διαρροή οπτικού υλικού και φημών μέχρι εκείνες να καταλήξουν στα πρώτα συμπεράσματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το μακελειό.

ΝΕΟΤΕΡΑ Μακελειό σε γυμνάσιο στην Τουρκία: Μαθητής άνοιξε πυρ, 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Συντονισμός, μίμηση ή κάτι άλλο;

Επίσημα, προς το παρόν οι αρχές ερευνούν τις επιθέσεις ως δύο ξεχωριστά, ασύνδετα μεταξύ τους συμβάντα. Όμως η χρονική, ενδεχομένως και η γεωγραφική, εγγύτητα είναι αξιοσημείωτη.

Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ένδειξη για συντονισμό ανάμεσα στους δύο δράστες. Όμως το σίγουρο είναι πως η δεύτερη επίθεση έγινε μία ημέρα μετά την άλλη. Εγκληματολόγοι που έχουν μελετήσει παρόμοιες επιθέσεις στις ΗΠΑ και αλλού, έχουν καταγράψει ως παράγοντα αυτόν της μίμησης. Άτομα που έχουν σκεφτεί να προχωρήσουν σε μια τέτοια πράξη, τελικά την υλοποιούν αφού κάποιος άλλος προχωρά σε μια παρόμοια.

